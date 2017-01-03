IAAF отказалась назвать ВФЛА имена фигурантов доклада Макларена

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в просьбе предоставить фамилии российских легкоатлетов, фигурировавших в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Эхо допинговых скандалов: AIPS призвала IAAF обнулить мировые рекорды

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) во главе с Джанни Мерло обратилась к президенту IAAF Себастьяну Коэ с призывом аннулировать все мировые рекорды в легкой атлетике.

СМИ узнали, что МОК в январе может отобрать олимпийские медали у лыжников Легкова и Вылегжанина

Международный олимпийский комитет (МОК) может дисквалифицировать лыжников олимпийской сборной России Александра Легкова и Максима Вылегжанина, отстраненных от международных соревнований, и лишить их медалей, завоеванных на зимних играх 2014 года, сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на свой источник в МОК.

Соревнования Кубка мира по сноуборду в России отменены из-за финансовых проблем

Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплинах кросс и параллельный гигантский слалом, который должен был состояться 24 - 26 февраля в Казани, отменен по финансовым причинам, сообщается в понедельник, 2 января, на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Допинговая комиссия FIS отклонила апелляции отстраненных российских лыжников

Допинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) в пятницу отклонила апелляции шести российских лыжников на временное отстранение от международных соревнований.

В допинговых махинациях в Сочи подозревают пятерых российских скелетонистов из шести

Четверо российских скелетонистов временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время домашних Олимпийских игр 2014 года. Об этом информирует пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Телеканал CBS в январе покажет фильм-расследование о механическом допинге в велоспорте

В программе 60 Minutes, которая выходит на американском телеканале CBS, будет показан фильм-расследование о механическом допинге в велоспорте.

Президент Федерации футбола Украины: хотим, чтобы ЧМ-2018 провели не в России

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал об обеспечении безопасности на отборочном матче Украина — Турция, который пройдет 2 сентября 2017 года, а также высказал позицию ФФУ по поводу возможной поездки национальной сборной на чемпионат мира — 2018 в Россию.

Глава ФИФА Джанни Инфантино заговорил о санкциях в отношении России

Международная федерация футбола (ФИФА) готова применить санкции, если случаи употребления допинга в российском футболе из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена будут доказаны. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, слова которого приводит портал RDS.

Анцелиович: мои слова о системе допинга в России были вырваны из контекста

Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подтвердила, что ее слова о «системе допинга в России», сказанные в интервью газете New York Times, были вырваны из контекста.

Кремль категорически отрицает новые обвинения в господдержке допинга

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности обвинения в том, что в РФ на государственном уровне существовала программа поддержки приема допинга спортсменами, и призвал проверить на достоверность скандальные высказывания исполняющей обязанности главы Российской антидопинговой лаборатории (РУСАДА) Анны Анцелиович.

Глава РУСАДА признала увлечение россиян допингом "институциональным сговором"

И.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович назвала "институциональным сговором" масштабное применение допинга российскими атлетами перед Олимпиадой в Сочи, сообщает The New York Times.

Российские лыжники заявили, что никогда не принимали допинг

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов выступили с заявлением по поводу их временного отстранения от международных соревнований, связанном с подозрениями в нарушении антидопинговых правил. Спортсмены заявили, что никогда не принимали запрещенных препаратов и не признают решения Международной федерации лыжного спорта (FIS) об их отстранении.

Всей команде российского боксера Поветкина предстоит проверка на полиграфе

Команда российского боксера Александра Поветкина, подозреваемого в употреблении допинга, в полном составе пройдет проверку на детекторе лжи на этой неделе.

Информатора WADA Степанову допустили до международных соревнований

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) легкоатлетка Юлия Степанова может принимать участие в международных соревнованиях в качестве нейтральной спортсменки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Великобритания, Норвегия и Чехия заявили о бойкоте Кубка мира по биатлону в Тюмени

К массовому бойкоту турниров в России привела очередная волна допинг-скандала, разгоревшаяся после публикации второй части доклада Макларена.

На нескольких престижных теннисных турнирах в этом году отсутствовал допинг-контроль

Допинг-тестирование теннисистов не проводилось на некоторых крупных турнирах ATP 2016 года, сообщает издание Times. По данным газеты, одним из таких стал Шанхайский турнир серии "Мастерс", призовой фонд которого составляет около 4 млн долларов.

Президент ФИФА ответил на важный вопрос относительно ЧМ-2018 в России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу — 2018, который пройдет в России, будет «чистым» в плане допинга.

Россия на фоне допингового скандала добровольно отказалась от проведения Кубка мира по биатлону в Тюмени

Союз биатлонистов России (СБР) выступил с открытым заявлением по итогам внеочередного исполкома IBU (Международного союза биатлонистов) и объявил о отмене проведения международных соревнований на территории РФ из-за разгоревшегося скандала. Ранее глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

Фуркад-старший поведал, кто больше всего пострадает из-за отмены этапа Кубка мира в России

Отмена восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени является наказанием болельщиков, а не действительно виновных в допинговом скандале людей. Такое мнение высказал чемпион мира по биатлону француз Симон Фуркад на своей странице в Twitter.

Путин заявил, что в России никогда не существовало государственной поддержки допинга

Президент России Владимир Путин заявил, что Следственный комитет и прокуратура доведут до конца расследование дел, связанных с допингом.