40 самых дурацких жалоб туристов

Но не все жалобы можно воспринимать всерьез, над некоторыми стоит и посмеяться. На основе публикаций Telegraph, Matador Network, list25, Just the Flight и Wanderlust мы составили список из самых странных писем или сообщений, которые поступили в разные турфирмы в течение нескольких лет.
- «Мы пошли в Риме в мексиканский ресторан и официантка была итальянкой. Вы обещали, что Италия – это лучшее место, где можно получить аутентичную еду».
- «Наш перелет начался из аэропорта Хитроу в 7:55 и нам сказали, что он будет длиться два часа. Когда мы приземлились, время было 10:55 и мы не успели на стыковочный рейс. Пилот даже не сказал, что мы опаздываем».
- «Мы не смогли насладиться экскурсией, поскольку наш гид был слишком некрасивым. Как можно наслаждаться красивыми видами, когда перед тобой такое вот лицо».
- «Нигде не было написано, что нельзя покататься на воздушном шаре, если ты боишься высоты».
- «На улице не было ни одной таблички на английском языке. Я вообще не понимаю, как они справляются с передвижением».
- «На пляже было слишком много толстых. Срам».
- «Мы забронировали свит и в ванной были два унитаза, которые стояли друг рядом с другом. Между ними не было перегородки! В этом нет ничего романтичного».
- «Животные в зоопарке выглядели очень несчастными и наши дети стали из-за этого плакать. Они не могли научить животных улыбаться?»
- «Вы говорили, что там на крыше бассейн, но у нас там была только другая комната».
- «Местные женщины были слишком красивыми, и это заставило меня плохо себя чувствовать».
- «Вы сказали, что город находится прямо рядом с вулканом, но мы там ходили, и там не было лавы. Я уверена, что это обычная гора».
- «Мы провели целую неделю на сафари, но не видели ни одного хорошего животного. Там были одни антилопы».
- «В буклете должно быть написано, что в местных магазинах не продают нормального печенья, вроде печенья с кремом».
- «Местные жители очень ленивые, они закрывают свои магазины в обед, а мне постоянно во время сиесты нужно было что-то купить. Это нужно запретить».
- «Во время путешествия на Гоа в Индии, меня особенно вывело из себя то, что почти в каждом ресторане мне предлагали карри. Мне не нравится такая пища».
- «Мы забронировали экскурсию в водный парк, но никто не сказал нам, что мы должны взять с собой купальные костюмы и платки».
- «На пляже было слишком много песка».
- «Песок на пляже был не таким, как показано в буклете. В буклете песок был желтым, а на самом деле там белый песок».
- «Нужно запретить загорать на пляже голыми. Мой отпуск был полностью испорчен, поскольку мой муж весь день пялился на других женщин».
- «Мы купили у уличного торговца солнечные очки Ray-Ban за пять евро, и они оказались поддельными».
- «Никто не сказал, что в море есть и рыбы. Они испугали наших детей».
- «У нас ушло девять часов на перелет с Ямайки домой в Англию, а у американцев на перелет домой ушло всего три часа».
- «Я сравнил нашу однокомнатную квартиру с трехкомнатной квартирой друзей и оказалось, что наша была значительно меньше».
- «Мы были вынуждены стоять в очереди на улице без кондиционера».
- «Как организатор поездок, вы обязаны оградить нас от вызывающе и плохо ведущих себя гостей прежде, чем мы отправимся в путешествие».
- «Меня укусил комар, никто не сказал, что комары кусаются».
- «В брошюре было написано, что там полноценная кухня, но в шкафах не было яйцерезки».
- «Дороги были разбитыми и неровными, поэтому я не мог читать в автобусе сопроводитель и не узнал о многом, что могло бы сделать нашу поездку еще более приятной».
- «Я уверен, что в прошлой жизни я уже ночевал в этой комнате. Я не могу там оставаться».
- «Почему по Синдею не прыгают кенгуру? Я обманут».
- «В брошюре не было указано, с какой стороны света в Испании встает солнце».
- «Никто нам не сказал, что песок такой горячий. По нему невозможно было ходить».
- «Нам выдавали всего по два рулона туалетной бумаги в день».
- «Еда в нашем ресторане в Греции была слишком греческой. Мы были вынуждены ездить в ближайший ресторан быстрого питания».
- «Во время отпуска, мы ездили в Испанию, и у нас возникла проблема с таксистами, потому что все они были испанцами».
- «Мы видели возбужденного слона, и это испортило мне медовый месяц, поскольку я чувствовал себя неадекватным».
- Женщина обещала вызвать полицию, поскольку решила, что персонал гостиницы запер ее. На самом деле, она неправильно поняла значение таблички «Не мешать», посчитав, что ей приказали оставаться в комнате.
- Клиент пожаловался на слишком жирный суп с ярко выраженным вкусом. На самом деле, вместо супа он съел соус.
- Бронировавшая поездку на судне по системе «Celebrity Cruis» (по англ. путешествие со знаменитостями) женщина потребовала вернуть ей деньги, поскольку во время круиза не было ни одной знаменитости.
- Мужчина, который забронировал себе летом круиз вокруг Аляски, огорчился, что погода была не достаточно теплой.