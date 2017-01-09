40 самых дурацких жалоб туристов

Но не все жалобы можно воспринимать всерьез, над некоторыми стоит и посмеяться. На основе публикаций Telegraph, Matador Network, list25, Just the Flight и Wanderlust мы составили список из самых странных писем или сообщений, которые поступили в разные турфирмы в течение нескольких лет.

«Мы пошли в Риме в мексиканский ресторан и официантка была итальянкой. Вы обещали, что Италия – это лучшее место, где можно получить аутентичную еду». «Наш перелет начался из аэропорта Хитроу в 7:55 и нам сказали, что он будет длиться два часа. Когда мы приземлились, время было 10:55 и мы не успели на стыковочный рейс. Пилот даже не сказал, что мы опаздываем». «Мы не смогли насладиться экскурсией, поскольку наш гид был слишком некрасивым. Как можно наслаждаться красивыми видами, когда перед тобой такое вот лицо». «Нигде не было написано, что нельзя покататься на воздушном шаре, если ты боишься высоты». «На улице не было ни одной таблички на английском языке. Я вообще не понимаю, как они справляются с передвижением». «На пляже было слишком много толстых. Срам». «Мы забронировали свит и в ванной были два унитаза, которые стояли друг рядом с другом. Между ними не было перегородки! В этом нет ничего романтичного». «Животные в зоопарке выглядели очень несчастными и наши дети стали из-за этого плакать. Они не могли научить животных улыбаться?» «Вы говорили, что там на крыше бассейн, но у нас там была только другая комната». «Местные женщины были слишком красивыми, и это заставило меня плохо себя чувствовать». «Вы сказали, что город находится прямо рядом с вулканом, но мы там ходили, и там не было лавы. Я уверена, что это обычная гора». «Мы провели целую неделю на сафари, но не видели ни одного хорошего животного. Там были одни антилопы». «В буклете должно быть написано, что в местных магазинах не продают нормального печенья, вроде печенья с кремом». «Местные жители очень ленивые, они закрывают свои магазины в обед, а мне постоянно во время сиесты нужно было что-то купить. Это нужно запретить». «Во время путешествия на Гоа в Индии, меня особенно вывело из себя то, что почти в каждом ресторане мне предлагали карри. Мне не нравится такая пища». «Мы забронировали экскурсию в водный парк, но никто не сказал нам, что мы должны взять с собой купальные костюмы и платки». «На пляже было слишком много песка». «Песок на пляже был не таким, как показано в буклете. В буклете песок был желтым, а на самом деле там белый песок». «Нужно запретить загорать на пляже голыми. Мой отпуск был полностью испорчен, поскольку мой муж весь день пялился на других женщин». «Мы купили у уличного торговца солнечные очки Ray-Ban за пять евро, и они оказались поддельными». «Никто не сказал, что в море есть и рыбы. Они испугали наших детей». «У нас ушло девять часов на перелет с Ямайки домой в Англию, а у американцев на перелет домой ушло всего три часа». «Я сравнил нашу однокомнатную квартиру с трехкомнатной квартирой друзей и оказалось, что наша была значительно меньше». «Мы были вынуждены стоять в очереди на улице без кондиционера». «Как организатор поездок, вы обязаны оградить нас от вызывающе и плохо ведущих себя гостей прежде, чем мы отправимся в путешествие». «Меня укусил комар, никто не сказал, что комары кусаются». «В брошюре было написано, что там полноценная кухня, но в шкафах не было яйцерезки». «Дороги были разбитыми и неровными, поэтому я не мог читать в автобусе сопроводитель и не узнал о многом, что могло бы сделать нашу поездку еще более приятной». «Я уверен, что в прошлой жизни я уже ночевал в этой комнате. Я не могу там оставаться». «Почему по Синдею не прыгают кенгуру? Я обманут». «В брошюре не было указано, с какой стороны света в Испании встает солнце». «Никто нам не сказал, что песок такой горячий. По нему невозможно было ходить». «Нам выдавали всего по два рулона туалетной бумаги в день». «Еда в нашем ресторане в Греции была слишком греческой. Мы были вынуждены ездить в ближайший ресторан быстрого питания». «Во время отпуска, мы ездили в Испанию, и у нас возникла проблема с таксистами, потому что все они были испанцами». «Мы видели возбужденного слона, и это испортило мне медовый месяц, поскольку я чувствовал себя неадекватным». Женщина обещала вызвать полицию, поскольку решила, что персонал гостиницы запер ее. На самом деле, она неправильно поняла значение таблички «Не мешать», посчитав, что ей приказали оставаться в комнате. Клиент пожаловался на слишком жирный суп с ярко выраженным вкусом. На самом деле, вместо супа он съел соус. Бронировавшая поездку на судне по системе «Celebrity Cruis» (по англ. путешествие со знаменитостями) женщина потребовала вернуть ей деньги, поскольку во время круиза не было ни одной знаменитости. Мужчина, который забронировал себе летом круиз вокруг Аляски, огорчился, что погода была не достаточно теплой.