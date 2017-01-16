Госсуд не разрешил вписать отчество в паспорт

Русаков окончательно проиграл процесс, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению его кассацию на решение Таллиннского окружного суда. Окружной суд, в свою очередь, оставил без изменений вердикт суда первой инстанции.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу, 29 декабря 2015 года административный суд в полном объеме не удовлетворил жалобу Русакова на действия Департамента полиции и пограничной охраны и обязал его оплатить судебные издержки. Теперь это решение вступило в законную силу.

"Решение Государственного суда было ожидаемым, но вместе с тем, это та, последняя внутри страны, инстанция, пройти которую было необходимо для подачи жалобы в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, что и будет мною сделано в ближайшее время" - сообщил Русаков в своем пресс-релизе.