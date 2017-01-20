В Финляндии пойман серийный убийца

По сообщениям полиции, 1965 года рождения Пекка Сеппянен был задержан сегодня утром в городе Йоэнсуу на пассажирском сидении одной из машин. Задержание прошло спокойно.

Напомним, что 17 января Пекку Сеппянена приговорили к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы за два убийства и пять покушений на убийство.

Прокурор потребовал приговорить Сеппянена к 15 годам тюрьмы за три непредумышленных убийства и пять покушений на убийство, нарушение алкогольного законодательства, сутенерство и нанесение телесных повреждений.

Преступления были совершены с 2007 по 2014 год на озере Вииниярви, на берегу которого находится дача Сеппянена.

По версии обвинения, Сеппянен неоднократно вывозил на воду своих пьяных жертв, после чего намеренно переворачивал лодку, а сам плыл к берегу. Сеппянен был также приговорен к выплате компенсаций в размере 59 000 евро. Кроме того, он должен выплатить государству полученные преступным путем 5000 евро.