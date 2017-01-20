Год назад социальные сети взорвала новость о том, что полиция выборочно рассылает людям сообщения, предупреждающие о вреде наркотиков, сообщает Postimees.ee.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры полиции Урмет Тамбре отмечает, что эти рассылки были частью профилактической работы, от которой полиция отказываться не намерена.

Сообщение от полиции, наделавшее много шума в прошлом году. / Pm

Однако SMS-сообщения стражи правопорядка в этот раз рассылать не будут. «Мы все проанализировали и выяснили, что Закон о защите личных данных несколько ограничивает наши действия», - отметил Тамбре.

При этом, по его словам, проблема никуда не исчезла и полиция по-прежнему готова заниматься теми, кто на неделе живет обычной жизнью, а на выходных дает работу дилерам. «Это целевая группа – люди, которые употребляют наркотики на вечеринках, очень важная», - отметил он.

Теперь полиция в случае с подростками будет сообщать об употреблении наркотиков инспекторам по делам несовершеннолетних, которые будут беседовать с молодыми людьми и их родителями.

Что касается взрослых, то теперь государство позволяет полиции использовать альтернативное наказание и отсылать балующихся наркотиками к специалистам, которые будут проводить с ними беседы, оценивать серьезность проблемы и необходимость вмешательства психологов.