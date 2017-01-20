Спасатели получили сообщение о пожаре в 17.54. По их данным, пожар произошел в помещениях, в которых раньше находился ночной клуб Poseidon.

Спасателям удалось локализовать возгорание примерно к 19.00. Работы по тушению пожара были полностью завершены в 20.05. Кроме этого, спасатели устранили задымление.

Спасатели также осмотрели другие помещения, чтобы убедиться, что в здании нет других очагов возгорания.

Причины пожара пока не установлены.