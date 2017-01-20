Спасатели получили сообщение о пожаре в 17.54. По их данным, пожар произошел в помещениях, в которых раньше находился ночной клуб Poseidon.
Спасателям удалось локализовать возгорание примерно к 19.00. Работы по тушению пожара были полностью завершены в 20.05. Кроме этого, спасатели устранили задымление.
Спасатели также осмотрели другие помещения, чтобы убедиться, что в здании нет других очагов возгорания.
Причины пожара пока не установлены.
Pildid seest (pimeduse tõttu kehva kvaliteediga). #linnahall pic.twitter.com/3McBINsO4K— Päästeamet (@paasteamet) January 22, 2017