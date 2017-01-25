Андрес Аррак: Эстония договорится с Америкой Дональда Трампа без труда

Я вполне понимаю Трампа. Промышленно развитые государства, которые открыли свой рынок странам, откуда хлынул поток дешевого и притом конкурентоспособного товара, потеряли довольно много рабочих мест. Особенно, кстати, это касается Европы, но и Америки тоже, хотя в США безработица сейчас маленькая, пять процентов, что исторически – нормальный для них уровень. Европа же оказалась неспособна создать взамен потерянных рабочих мест новые сферы занятости.

Америка в сравнении с Европой или, например, Японией справилась с ситуацией куда лучше. США могут позволить себе импортировать очень много всего, тем самым поддерживая экономики менее развитых стран. И Трамп не хочет, чтобы другие государства жили за счет его страны.

К слову: премьер-министр Великобритании заявила, что ее страна выйдет не просто из Европейского Союза, но из Европейского общего рынка, и взамен заключит двусторонние торговые соглашения с каждой страной в отдельности. Так что это сегодня общая тенденция.

Что это всё значит для Эстонии? Поскольку мы производим сравнительно дешевые товары, Эстония по этой логике входит в число государств, которым выгодно, чтобы доступ на другие рынки был как можно более неограниченным. У нас расходы на производство все-таки ниже, чем аналогичные расходы, скажем, в Западной Европе. И если мы производим при этом достаточно качественные товары, у нас появляется большое конкурентное преимущество. Экономическая логика говорит нам, что мы должны поддерживать свободную торговлю.

Однако что именно мы потеряем или приобретем – зависит от того, как эта ситуация будет развиваться. Трамп после выхода из Транстихоокеанского партнерства явно намерен сделать то же самое в сфере торгового партнерства с Европой. Плюс – Великобритания выйдет из европейского партнерства сама по себе, и у нее появятся преимущества, фунт подешевеет, конкурентоспособность повысится и так далее. Это несколько ослабит ЕС, ведь британская экономика – третья в Европе после Германии и Франции.

Однако остальные страны-члены ЕС сделают всё, чтобы внутри ЕС зона свободной торговли все-таки сохранилась. Так что в ближайшие пять лет ситуация для Эстонии особо не изменится. Объем нашей торговли с США все-таки невелик. С другой стороны, поскольку у нас сегодня исключительно хорошие отношения с Америкой, заключить с ней двустороннее торговое соглашение – это вообще не проблема. То же касается и наших отношений с Великобританией.