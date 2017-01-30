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Шендерович: облучение путинского телевидения дотягивается до Сиэтла и Сиднея2

Теэт Корстен
Теэт Корстен
журналист Põhjarannik
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Журналист Теэт Корстен взял интервью у российского писателя-сатирика Виктора Шендеровича, который 1 февраля в 19.00 выступит в центре культуры «Сальме» в Таллинне. Мужчина отмечает, парадоксальным образом он - человек, которому в свое время было запрещено покидать Советский Союз - может спокойно лететь в Нью-Йорк или Берлин, но при этом не может выступить в Санкт-Петербурге или Екатеринбурге.

- Когда вы последний раз были в Таллинне? Какой он, ваш Таллинн?

- Таллинн для меня - прежде всего город моего свадебного путешествия… Конечно, он был тогда эдакой законной частью нашей Европы, кусочком легитимного Запада для советских людей. Да и свободы там все-таки было больше, чем в том же Ленинграде: отсюда - и эстонский Довлатов, и эстонский Веллер… Честно говоря, мало кто из нас в то время рефлексировал по поводу 1940 года… Рефлексии начались позже. А Таллинн был красавцем и остался таким.

- Из Facebook становится понятно, что вы часто путешествуете - то вы тут, то вы там. Насколько я понял, вы обычно там, где русскоязычная публика - но это почти везде.

- Да, я там, где есть люди, понимающие по-русски и читавшие те же книги, которые читал я. Но моя лекционная и концертная работа проходит, по преимуществу, снаружи России, и это не мой выбор, разумеется. Парадоксально: я, бывший невыездной еврей, привычно прилетаю в Нью-Йорк или Берлин, но не могу выступить в Петербурге и Екатеринбурге. Читал лекции в Кембридже и Йеле, а в МГУ - ни-ни. Смешно, да…    

- Хороший знакомый всем Артемий Троицкий обнаружил, что в Эстонии многие русские идеализируют путинскую Россию. В то же время многие там никогда не были, но верят в то, о чем рассказывают по российскому ТВ. Что с этим делать?

- Увы, мы действительно недооценивали возможности пропаганды. Не только в Эстонии - до Сиэтла и Сиднея дотягивается облучение путинского телевидения. Это, безусловно, самое эффективное русское оружие, и противостоять такой тотальной пропаганде очень трудно. Честно говоря, нивелировать ее может только реальность. Поэтому я приглашаю всех, кому нравится Путин, побыстрее переехать в путинскую Россию и вкусить нашей реальности. Может, поможет.

- Я перевел вашу книгу «Блокада мозга». Там вы прямо пылаете. Это хроника 2014 года. И вы пишете, что чувствуете себя неким летописецм перед концом света. Чем хуже окружающий мир, тем лучше для сатирика?

- Разумеется, чем острее и драматичнее реальность, тем выше температура письма. А 2014 год - когда, впервые после Второй мировой, были нарушены европейские границы, - был, по ощущениям, вполне апокалиптичным. Мир стоял на пороге большой войны. Эта опасность не изжита и сейчас. Но хроники того года кажутся мне и сегодня очень важными для историков.

- Мир меняется, и в США настали веселые времена... Что делать простому человеку? Куда бежать? Как бороться с фрустрацией?

- Бежать с шарика некуда. И большинство людей всегда встраиваются в тот пейзаж, который предлагает им новый день. А лекарство от фрустрации - просто выключить телевизор и жить: своей семьей, работой, любовью, увлечениями… Ничего нового.  

- Ваш концерт в Таллинне называется «Шендерович живьем». Это невольно напоминает о том, что на родине вам немало угрожали. Понимаю, что творчество -  это терапия. Где вы берете силы?

- Мама называла меня ванькой-встанькой: я довольно легко восстанавливаюсь психологически. Кроме того, я вполне подпитываюсь любовью и уважением людей. Поверьте, этого в моей жизни гораздо больше, чем ненависти. И - да, удачный текст наполняет меня силами…

- На концерте можно будет купить ваши книги. Какую еще вашу книгу вы посоветовали бы перевести на эстонский язык?

- Я привезу в Таллинн несколько очень разных по жанру книг - и прозу, и публицистику... А перевести, если уж выбор за мной, стоит, мне кажется, мою  последнюю повесть «Савельев». Она вышла в №12 журнала «Знамя» за прошлый год, и скоро выйдет отдельной книгой.

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