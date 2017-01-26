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Продавцы топлива угрожают резким повышением цен1

Леннарт Рууда
Леннарт Рууда
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Несмотря на то, что вступающее в силу в начале февраля повышение акциза поднимет цены на литр топлива почти на пять центов, топливные фирмы проигрывают сценарий, по которому цена на бензин и дизельное топливо увеличит значительно больше.

Член правления Olerex Алан Вахт считает, что в следующую среду, то есть 1 февраля, когда вступит в силу десятипроцентное повышение акциза как на бензин, так и на дизель, розничные цены особенно не поднимутся, поскольку на заправках есть двухдневный запас, а во второй половине недели в любом случае цены скорее снижаются.

«Я думаю, что большой скачек цен произойдет в понедельник, 6 февраля, когда к уже имеющемуся повышению акциза добавится и традиционная практика, когда в начале неделе цены идут вверх», - сказал Вахт. Так что, не нужно удивляться, если цены на топливо доберутся до рекордных 1,3 евро за литр.

Правит конкуренция

Руководитель по продукции пока еще носящей торговую марку Statoil топливной компании Circle K Индрек Сасси сказал, что если крайне плотная конкуренция на рынке розничной продажи топлива снизится, то повышение цен окажется крайне неприятным для потребителя: «Кроме движения розничных цен к нормальному уровню добавляется еще и повышение акциза, а результатом станет самое резкое за все времена повышение цен на розничном рынке моторного топлива».

После вопроса, что он имел в виду под снижением конкуренции, Сасси сказал, что на рынке произошли сокращения и сегодняшняя ситуация, когда на заправках продают топливо практически по закупочным ценам, не выгодно ни для одного розничного торговца: «В то же время невозможно предсказать, как и когда ситуация разрешится».

Руководитель по розничной торговле сети заправок Neste Кристи Пари считает, что уровень цен в начале февраля сложно четко предсказать: «На цены влияет очень острая конкуренция между розничными торговцами, поэтому правда о ценах выяснится только в начале февраля, когда мы посмотрим на табло с тарифами».

Если смотреть на весь 2017 год, то все продавцы топлива сходятся в том, что цены будут расти. Кроме повышения акцизов на эстонского потребителя повлияет и то, что по решению правительства с 1 мая 3,3 процента объема дизеля и бензина должно будет составлять биотопливо, что увеличит цену на топливо на два-три цента за литр. «Сейчас мы видим, что под влиянием этих двух решений сегодняшняя цена должна будет вырасти почти на восемь центов за литр», - сказал руководитель по коммуникациям Alexela Group Норберт Кааресте.

Кроме этого, сокращение добычи нефти, о котором договорился OPEC, в реальности удалось, снизился и темп производства американской нефти, что заставило расти цены на мировом рынке. Индрек Сасси подчеркнул, что розничная цена на моторное топливо в Эстонии зависит от трех факторов: закупочной цены, курсов доллара и евро, а также от местной конкуренции: «Ни один из этих трех компонентов не позволяют нам предсказывать, поскольку в этом ошибаются даже профессиональные аналитики».

Ожидается бум закупок

Поскольку в начале февраля можно опасаться значительного повышения цен, в ближайшие дни заправки прогнозируют рост объемов продаж топлива более чем на три процента.

Для того чтобы удовлетворить резкий рост спроса, например, Olerex забронировал дополнительные заправщики, которые будут снабжать заправки. «В январе прошлого года перед повышением акциза, у нас было так, что часть заправок опустошили под чистую, и они так и остались сухими. В этом году мы хотим этого избежать», - сказал Алан Вахт. Если обычно заправки Olerex по всей Эстонии снабжают шесть заправочных машин, то в конце января фирма закажет дополнительно от двух до четырех заправщиков.

Вахт прогнозирует, что объемы продажи топлива вырастут в конце этой недели и в начале следующей примерно на 30 процентов: «Конечно, есть заправки, где рост будет еще выше».

Кристи Пари также сказала, что многие их клиенты заправляют перед повышением акциза как свои баки, так и дополнительные канистры: «Реальный рост закупок мы увидим в течение ближайших дней, но, опираясь на прежний опыт, можно прогнозировать, что спрос вырастет минимум на треть от обычных продаж».

Другие сети заправок, кроме Olerex, чрезвычайных приготовлений из-за повышения спроса не делают. По словам Пари, на его станциях достаточно топлива, чтобы удовлетворить и временный рост продаж: «Поскольку у нас есть постоянный обзор состояния станций, нам не нужно тушить пожар, если спрос вырастет, мы сможем работать в обычном темпе».

Индрек Сасси сказал, что поскольку частные потребители не могут хранить моторное топливо, он не ожидает в ближайшие дни настолько резкого скачка продаж, чтобы для этого нужно было особо готовиться.

Сасси отметил, что повышение акциза, прежде всего, повлияет на транспортные предприятия, поскольку разница с ценами в Латвии и Литве на дизельное топливо вырастет до 15 центов за литр: «Ясно, что уже в прошлом году международные транспортные предприятия отказались заправляться в Эстонии, в этом году этот тренд явно распространится и на местных перевозчиков, поскольку в противном случае они не смогут создать конкуренцию вторгающимся в Эстонию латвийским логистическим предприятиям».

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