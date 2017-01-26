Видео: турецкий вратарь забросил мяч в ворота во время празднования отбитого пенальти

В четверг, 26 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу среди игроков в возрасте до 21 года.

Защитник «Челси» Бранислав Иванович станет футболистом «Зенита» уже в ближайшие дни, утверждает «Спорт-Экспресс».

Клаван наблюдал со скамейки запасных, как перед "Ливерпулем" захлопнулась дверь в финал

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги «Саутгемптон» встречался с «Ливерпулем», за который выступает капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван.

Роналду рассказал, как он относится к Месси

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что его нельзя сравнивать с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, а также отметил, что не испытывает неприязни по отношению к аргентинцу.

Видео: Лукас Подольски забил пять мячей в одном матче

Немецкий нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски принес своей команде победу в кубковом матче против «Эрзинджанспора», забив пять мячей в одной встрече.

Футбольный агент: «Зенит» близок к приобретению Ивановича

Андреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны «Интера», а также рассказал, что Бранислав Иванович, права на которого принадлежат «Челси», близок к переходу в «Зенит», сообщает championat.com.

Роналду бросил свой Lamborghini на трассе из-за проблем со здоровьем

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду бросил автомобиль Lamborghini на дороге из-за болей в запястье. Об этом в среду, 25 января, сообщает The Mirror.

Видео: во время футбольного матча детских команд родители устроили кровавую драку

В Испании во время матча между детскими командами «УД Тельде» и «УД Гиа» из острова Гран-Канария двое родителей футболистов устроили настоящее побоище.

Юрген Клопп подвергся критике за то, что предпочел Клавана Матипу

На минувших выходных "Ливерпуль" уступил команде "Суонси Сити", располагавшейся перед началом матча на последнем месте турнирной таблицы, пишет Postimees.

Три российских телеканала не смогли собрать 100 млн евро на показ матчей домашнего мундиаля

Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали совместное предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о покупке прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, сообщил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.

СМИ: «Барселона» готова предложить Месси новый контракт

«Барселона» готова предложить нападающему команды Лионелю Месси новый контракт, согласно которому цвета каталонского клуба аргентинец будет защищать до 2022 года, передает Sport.