Мировые лидеры осуждают указ Трампа о въезде мусульман в США

С резким осуждением этого решения выступила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Би-би-си.

Пресс-служба Меркель распространило заявление, в котором говорится, что борьба с терроризмом не может использоваться в качестве оправдания того, что представители определенных наций или вероисповедания автоматически подпадают под подозрение.

Мэр Лондона, мусульманин Садик Хан, назвал этот запрет постыдным и жестоким. Эта новая политика, по его словам, полностью сводит на нет такие ценности, как свобода и терпимость, на которых основана Америка.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо выразил свое отношение к решению Трампа в "Твиттере", заверив, что канадские власти будут по-прежнему давать прибежище тем, кто "бежит от преследования, терроризма и войны".

Ранее Министерство по национальной безопасности США заявило, что запрет будет касаться и тех граждан из перечисленных семи стран, которые имеют двойное гражданство.

Однако канадские власти заявляют, что на людей с канадским паспортом это распространяться не будет.

В самих Соединенных Штатах ряд губернаторов и глав местных администраций также назвали введенный запрет незаконным.