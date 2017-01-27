Предполагается, что если иностранец откажется предоставить эту информацию, ему будет автоматически отказано во въезде в США. При этом собеседники телеканала подчеркнули, что пока соответствующая идея находится лишь на стадии обсуждения, никаких конкретных решений новые власти пока не принимали, передает NEWSru.

В ходе встречи Миллер также обратился к присутствующим с просьбой «не отвлекаться на истерию, царящую на телевидении» из-за принятого президентом Дональдом Трампом указа об ужесточении порядка въезда в США. Документом, в частности, запрещается въезд в Штаты граждан из «стран повышенного риска», среди которых оказались лишь мусульманские государства.

Помимо ограничений на въезд, указ Трампа ввел 120-дневный мораторий на прием беженцев. За это время предполагается разработать новые процедуры безопасности. После этого программа должна возобновить действие, но в значительно сокращенном виде: США намерены принять до конца 2017 года лишь 50 тысяч беженцев вместо 110 тысяч.

Решение Трампа о запрете на въезд в США семи стран с преимущественно мусульманским населением было негативно встречено европейскими лидерами. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «даже решительная борьба с терроризмом не оправдывает того, чтобы без разбора подозревать людей определенного происхождения или определенного вероисповедания».