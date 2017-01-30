Департамент здоровья оштрафовал Нарвский отдел культуры

Летом прошлого года отдел культуры получил предписание, в соответствии с которым следовало до 31 декабря обеспечить в школьном бассейне безопасные для здоровья условия плавания. 10 января Департамент здоровья устроил проверку и выяснил, что, несмотря на предписание, в помещениях бассейна и в самом бассейне не выполнен ремонт, а для добавления свежей воды не установили счетчик воды. Кроме того, было установлено, что на дне бассейна разбита одна керамическая плитка, а решетки трапа вокруг бассейна заржавели и требуют замены, сообщает "Северное побережье".