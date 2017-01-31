Ikea планирует открыть магазин в Таллинне

Управлять торговым центром будет латвийская компания Paul Mason Properties SIA. Как сообщил глава латвийской компании Сигурдур Палмассон, магазин будет находиться на расстоянии примерно 8 км от центра Риги.

Работы начнутся весной этого года, открытие магазина планируется в августе 2018 года. Палмассон добавил, что в Латвии, скорее всего, будет только один магазин, и других открывать не планируется. Большую часть инвестиций в рижский магазин компания планирует окупить в течение 18 месяцев после его открытия.

В компании отметили, что в будущем инвестиции в расширение магазина могут превысить 100 млн евро.

Палмассон и председатель Рижской думы Нил Ушаков во вторник подписали договор о поддержке городом проекта Ikea. Самоуправление направит на подготовку транспортной инфраструктуры в районе строящегося магазина 500 тыс. евро.

По словам Палмассона, после открытия магазина в Латвии Ikea планирует выйти на эстонский рынок, открыв магазин в Таллине. Однако он отметил, что "пока рано говорить, когда конкретно это произойдет".

На территории стран Балтии сейчас работает один магазин Ikea, расположенный в Вильнюсе.