Предприниматели ищут формулу успеха международного экспорта

По словам председателя эстонского совета Международной торговой палаты (ICC Eesti), руководителя KredEx Krediidikindlustus Меэлиса Тамбла, важно, чтобы эстонские предприятия обсудили вместе перспективы внешней торговли и обменялись лучшими практиками в этой области.

«У Международной торговой палаты более 6,5 миллионов членов в более чем 140 странах и в 92 из них есть представительства палаты. Это одна из влиятельнейших организаций, которая среди прочего занимается регулированием международного товарообмена и выработкой стандартов. Для успешной деятельности на внешних рынках необходимо быть в курсе развития в этой сфере. Только так наши экспортеры смогут быть конкурентоспособными и исключить повторения чужих ошибок», - пояснил Тамбла.

Международная конференция по экспорту соберет в Тарту предпринимателей, которые постоянно работают и на удаленных внешних рынках.