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П.И. Филимонов: Трамп-пам-пам

П.И.Филимонов
П.И.Филимонов
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В том, что касается нового президента США Дональда Трампа, нам нужно принять позицию насилуемой женщины, считает писатель П.И. Филимонов.

В Соединенных Штатах Америки инаугурировали Дональда Трампа. И вдруг по интернетам, как их любят называть подкованные граждане, полетела вторая волна панических либо же саркастических комментариев. Словно бы до этого кто-то еще надеялся, что американцы как-нибудь одумаются и перевыберут президента обратно. Такое, друзья мои, бывает в несколько другой стране, расположенной от нас куда как ближе, чем упомянутые Штаты. Хотя, вероятно, поэтому и надеялись до конца.

Но нет. Правила игры в США немножко другие, чем в стране, где конституцию можно трактовать по ходу пьесы в зависимости от желания режиссера-постановщика и – параллельно – исполнителя главной роли. Раз договорившись, там не передоговариваются. По крайней мере, во внутренних делах. По крайней мере, насколько мне известно. Соединенным Штатам можно пенять много и скучно за что угодно в этом мире, начиная от гамбургеров и заканчивая голливудским мейнстримом, но в непоследовательности их обвинять, боюсь, не получится.

Большинство граждан выбрало Дональда Трампа – так, стало быть, теперь им с Дональдом Трампом и жить. Как минимум четыре года. Другое дело, что нам тоже. А мы его вроде бы как не выбирали, и за что нам мучиться, не совсем понятно.

И снова – что говорит нам рацио? Можем мы это изменить? Послать ударную группировку совместного эстонско-латвийского спецназа с целью организации успешного государственного переворота в стране Желтого Дьявола и Инфернального Тоомаса Хендрика Ильвеса? Хороший сценарий для местного фантастического блокбастера, дарю.

Рацио говорит нам, что, как это ни прискорбно, нужно принять позицию насилуемой женщины. Расслабиться и попытаться получить удовольствие. Как минимум, будет весело. Пусть даже весело и страшно. Неадекваты у власти бывали и раньше, в некоторых случаях это заканчивалось плачевно, в других – обходилось нервным смехом.

В «страшно» я, честно говоря, не верю. Именно исходя из того, где происходит дело. Соединенные Штаты Америки, при всех тех претензиях, которые могут предъявить к ним пассионарные интернет-комментаторы, на мой взгляд, являются такой страной, в которой внутриполитическая система отлажена почти до автоматизма. И автоматизм этот заключается в том, что всех слишком выдающихся из общего ряда персонажей шлифуют, равняют, а в случае надобности так и вовсе выкорчевывают, как, например, случилось в Далласе в ноябре 1963 года.

И Дональд Трамп – при всей своей кажущейся бесноватости и фантастической прическе (ты миллиардер, боже ж ты мой, сделай ты что-нибудь, стилиста найми!) – не может быть человеком клинически глупым. Не было бы у него в этом случае его состояния. А раз он не является клиническим идиотом, он прекрасно все поймет – если начнет зарываться, а ему вежливо растолкуют.

Короче говоря, я думаю, что американская внутриполитическая машина перемелет его до удобоваримости. Да, он, скорее всего, продолжит веселить нас интересными высказываниями, возмущать приверженцев политкорректности и современных западных ценностей, служить объектом невероятного количества пародий и насмешек для людей искусства. Это все будет. Но ничего глобально страшного он, как я думаю, не совершит. Не дадут.

Прогнозист из меня, конечно, тот еще, все может пойти и совсем не так, но уверенным можно быть в двух вещах. Во-первых: в том и цимес демократии, что не всегда побеждают те, кто нам нравится. Это приблизительно, как с «Евровидением». Помните Кончиту Вурст? Помните, какие колыхания, э-э-э… масс поднялись в том числе и на наших онлайн-порталах после ее победы? Помните призывы бойкотировать конкурс раз и навсегда, стереть его из памяти и заменить международным гипер-мега-фестивалем «Курской соловей» без права обратной замены? Очень похоже местами.

А во-вторых, я уверен в том, что надо просто перетерпеть. Четыре года – это, в конце концов, не так уж и долго. Не бывает всегда по-нашему. Такая она штука – демократия. Но ведь и глумиться никто не запрещает. Так и терпеть будет проще. В принципе, оно даже и к лучшему. Жириновский подвыдохся, Яак Мадисон как-то ну не того все-таки масштаба птица. Будем наблюдать за Трампом. Не знаю, насколько страшно, а весело будет точно.

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