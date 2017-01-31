На заправке охранник задержал и передал полиции пьяного водителя

Утром 31 января в шесть часов на заправку Кунингмяэ приехала светлая Audi, из которой вышел 26-летний мужчина и спросил у охранника патрульного экипажа G4S, где можно подкачать шины. После этого мужчина совершил небольшой маневр на машине и выкинул из автомобиля пивные банки.

Охранник заметил, что водитель был пьян: «От него пахло алкоголем». Охранник сразу же сообщил о пьяном водителе в полицию.

До прибытия полиции задержанный сидел на стуле и не оказывал особого сопротивления — он не был в состоянии быстро двигаться. В разговоре с охранником он признался что пил в Финляндии водку и «какое-то лекарство».

Когда прибыла полиция, мужчина отказался дышать в алкотестер и признался, что употреблял наркотические вещества. Состояние алкогольного опьянения будет установлено в ходе экспертизы.

Охранник, который задержал пьяного водителя, является активным помощником полицейского с 2001 года.