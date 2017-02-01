Авдеевка: почему идут бои за замерзшие окопы?

Обстрелы и боестолкновения различной интенсивности не утихают там даже на несколько дней, пишет Би-би-си.

Причем основные бои ведутся не за сам город или огромный Авдеевский коксохимический завод, а за промзону на окраинах, которая выходит к дороге, ведущей из Донецка в Горловку.

В воскресенье утром, 29 января, там началась новая эскалация боевых действий, которая по интенсивности и потерям с обеих сторон напомнила декабрьские бои на Светлодарской дуге.

"Контрнаступление"

Согласно официальной позиции Минобороны, в воскресенье в 4 утра сепаратисты начали мощный обстрел позиций сил АТО в Авдеевской промзоне, после чего две штурмовые группы боевиков в составе 25-30 человек атаковали два опорных пункта ВСУ.

Украинские военнослужащие штурм отбили, пошли в контратаку и, по словам министра обороны Степана Полторака, "заняли стратегически важную позицию".

В ответ сепаратисты открыли огонь из тяжелой артиллерии, чтобы отбить утраченный опорный пункт, отмечают в штабе АТО.

Непосредственной причиной эскалации обе стороны называют попытки противника сорвать Минские договоренности накануне встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, которая запланирована на 1 февраля.

Дорога на Горловку

"Как и Светлодарская дуга, это - своего рода ответ на наши действия. Мы заняли там господствующую высоту и получили жесткий ответ в течение трех суток с применением всех видов оружия, которые есть в арсенале российских оккупационных войск (Россия последовательно отрицает участие своих кадровых военных в боях на Донбассе. - Ред .). Так же и здесь - украинские военнослужащие обстреляли позиции, с которых, по данным разведки, постоянно работали снайперы и корректировщики артиллерии противника", - рассказал ВВС Украина полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

Он добавляет, что позиция, которую сейчас заняли украинские бойцы, позволяет ВСУ взять под огневой контроль дополнительную часть дороги Донецк-Горловка близ так называемой Ясиноватской развязки.

Часть этой трассы силы АТО уже контролируют (т.е. простреливают) с прошлого года. Сейчас этот участок еще увеличился.

"Бои ведутся именно из-за этой дороги. Мы ее простреливаем, причем из автоматов - всю Ясиноватскую развязку. Поэтому они не используют ее для транспортировки военно-технического имущества, личного состава, техники и боеприпасов. А все остальные дороги, ведущие из Донецка в Горловку, - либо сельские, либо в худшем состоянии", - объясняет Олег Жданов.

Трасса Донецк-Горловка, говоря военным языком, является рокадой, то есть дорогой, проходящей параллельно линии фронта и имеющей важное значение для переброски войск.

"Донецкий аэропорт силы АТО отдали, но отошли к северу - к Авдеевской промзоне и Ясиноватской развязке - и перекрыли главную артерию для Горловки", - отмечает военный эксперт.

А в Горловке, по данным украинской разведки, находится один из крупнейших гарнизонов вооруженных формирований "ДНР", поэтому сообщение этого города с Донецком имеет для сепаратистов ключевое значение.

Кроме того, по информации Олега Жданова, сейчас в Горловке продолжается процесс создания "оперативного командования" сил "ДНР" - более совершенной военной структуры, чем действующий сейчас "Армейский корпус ДНР".

Окоп

Согласно поступающим от обеих сторон данным, "стратегическая позиция", которую заняли украинские бойцы - это окоп в замерзшей земле в нескольких сотнях метров от дороги.

Олег Жданов утверждает, что этот опорный пункт находится на господствующей высоте, что позволяет более эффективно его защищать и контролировать местность на левом фланге обороны сил АТО в промзоне.

Однако основатель сепаратистского батальона "Восток" Александр Ходаковский, с которым накануне связалась Русская служба Би-би-си, придерживается другой точки зрения.

По его словам, этот окоп, наоборот, находится в низменности, в простреливаемой зоне.

Он также рассказал, что две, прикрывающие фланги этого окопа, позиции силы "ДНР" несколько месяцев назад решили оставить из-за потерь во время ротаций и доставки боекомплекта.

Потери

Тем не менее обе стороны понесли ощутимые потери.

С воскресенья украинская армия потеряла под обстрелами семь человек убитыми (среди которых - заместитель командира одного из батальонов 72-й бригады) и 35 ранеными.

По словам Олега Жданова, такие потери связаны с тем, что бойцы АТО действовали без прикрытия артиллерии: "В нормальной ситуации нужно было спланировать артиллерийское поражение [огневых точек противника], если авиация уже не применяется. Любое перемещение солдата по полю боя должно происходить под прикрытием огня своей артиллерии".

Вместе с тем разведка Минобороны Украины сообщает о 25 погибших боевиках за двое суток и более 40 раненых.

Среди убитых - один из "комбатов" сепаратистов Иван Балакай (позывной "Грек"). Его смерть подтвердил и Александр Ходаковский.

В "ДНР" такое количество потерь отрицают и, в свою очередь, утверждают о десятках убитых и раненых бойцов АТО.

"Локальные" столкновения

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что предпосылок для перехода обострения под Авдеевкой в полномасштабное наступление одной из сторон пока нет.

"Дальше тактических эпизодов это не пойдет... Чей солдат первым перейдет линию разграничения, на того и повесят ответственность за срыв Минских договоренностей. Поэтому говорить о том, что кто-то завтра пойдет в большое наступление или развернет масштабные действия, вряд ли возможно", - отмечает он.

Олег Жданов добавляет - в данный момент нет никаких свидетельств создания наступательной группировки сепаратистов (подтягивания человеческого ресурса, топлива, медикаментов), как это было в период боев за Дебальцево зимой 2015 года.

Александр Ходаковский в беседе с Русской службой Би-би-си исключил возможность наступления ВСУ, назвав ситуацию "заостренной формой наших локальных столкновений".

Тем не менее Миноборорны Украины сообщает об обострении ситуации почти по всей линии соприкосновения в Донецкой области.

В соцсетях появилось видео, на котором, по словам авторов, установка залпового огня "Град", размещенная в одном из кварталов Донецка, ведет огонь в сторону Авдеевки. Проверить подлинность этого видео ВВС Украина не может.

А глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский сообщил о возможной частичной эвакуации жителей Авдеевки из-за постоянных обстрелов и отсутствия электро- и теплоснабжения города.

Представители "ДНР" обвинили украинскую армию в обстрелах окраин Донецка и Макеевки.

Во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что сепаратисты смогли отбить ранее утраченную позицию.

Позже секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что "украинская армия надежно удерживает свои позиции, поэтому все попытки боевиков прорвать нашу оборону обречены".