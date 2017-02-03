Воскресенье, 5. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Пьяный мужчина выпал из окна

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В Центр тревоги сегодня, 5 февраля, в 00.25 поступило сообщение, что в Вильянди, в поселке Вийратси на улице Тийги человек выпал из окна квартиры, сообщает Sakala. Прибывшая на место происшествия полиция выяснила, что из окна второго этажа многоквартирного дома выпал 34-летний пьяный мужчина.

В той же квартире, откуда выпал 34-летний мужчина, находился пьяная компания, показания которой были путанными и противоречивыми.

Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск сказал, что, по словам выпавшего из окна мужчины, он первоначально пытался выйти из квартиры через дверь, но она оказалась закрыта, после чего он попробовал выбраться через окно, но упал. Полиция установила личности других людей, которые находились в квартире, и зафиксировала уровень их опьянения. Упавшего из окна мужчину медики доставили в Вильяндискую больницу на лечение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАокнопадениепьяный
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