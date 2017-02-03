Пьяный мужчина выпал из окна

В той же квартире, откуда выпал 34-летний мужчина, находился пьяная компания, показания которой были путанными и противоречивыми.

Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск сказал, что, по словам выпавшего из окна мужчины, он первоначально пытался выйти из квартиры через дверь, но она оказалась закрыта, после чего он попробовал выбраться через окно, но упал. Полиция установила личности других людей, которые находились в квартире, и зафиксировала уровень их опьянения. Упавшего из окна мужчину медики доставили в Вильяндискую больницу на лечение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.