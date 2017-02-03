Названы самые глупые вопросы от туристов

«Зачем они построили столько заброшенных замков и аббатств в Англии?», — спросил один из туристов в Аббатстве Уитби (Северный Йоркшир). Действительно, зачем столько рухляди?

Помимо развалин в Великобритании есть и приличные здания. Например, Озборн-Хаус — бывшая королевская резиденция близ городка Каус, на острове Уайт. Она была построена в 1845—1851 гг для королевы Виктории (1819—1901) и принца Альберта в качестве летнего загородного дома. Туристы, посещающие остров Уайт, приходят в замешательство, когда слышат знакомое слово, и вопрошают: «А Шэрон (Осборн) и Оззи (Осборн, музыкант) все еще живут здесь?».

Оркнейские острова находятся в 16 км к северу от Шотландии. По завершении экскурсии кто-нибудь из туристов нет-нет, да и спросит: «А на каком автобусе мы поедем обратно в Шотландию?».

Все знают, чем знаменито пресноводное озеро Лох-Несс, но некоторые вполне серьезно интересуются, в какое время суток местная знаменитость показывается из-под воды и кто приходит ее кормить, замечает "Моя Планета".

Удивительная местность в Северо-Западной Англии с фантастическим названием Озерный Край изобилует водоемами и живописными озерными ландшафтами. Поэтому крайне странно слышать вопрос: «А какие-то озера в Озерном Краю есть?».

Переместимся в Австралию. Ее местоположение на земном шаре до сих пор удивляет некоторых иностранцев, поэтому они иногда спрашивают, на всякий случай, где в Австралии находится север?

Туристы, впервые посетившие Большой Каньон в США, восхищенно интересуются: «Это дело рук человека?». Посетители Карлсбадских пещер — национальный парк в Нью-Мехико — игнорируют туристические проспекты, в которых содержится вся информация о достопримечательности, и пристают к гидам с вопросом «сколько всего пещер под землей?». На всякий случай: их 80.