Понедельник, 6. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Названы самые глупые вопросы от туристов

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Просьбы туристов вроде развернуть самолет в воздухе или выключить туман, опутавший древний замок на холме, застают врасплох. Издание The Telegraph, основываясь на свидетельствах гидов и бортпроводников, составило список самых глупых вопросов, задаваемых туристами.

«Зачем они построили столько заброшенных замков и аббатств в Англии?», — спросил один из туристов в Аббатстве Уитби (Северный Йоркшир). Действительно, зачем столько рухляди?

Помимо развалин в Великобритании есть и приличные здания. Например, Озборн-Хаус — бывшая королевская резиденция близ городка Каус, на острове Уайт. Она была построена в 1845—1851 гг  для королевы Виктории (1819—1901) и принца Альберта в качестве летнего загородного дома. Туристы, посещающие остров Уайт, приходят в замешательство, когда слышат знакомое слово, и вопрошают: «А Шэрон (Осборн) и Оззи (Осборн, музыкант) все еще живут здесь?».

Оркнейские острова находятся в 16 км к северу от Шотландии. По завершении экскурсии кто-нибудь из туристов нет-нет, да и спросит: «А на каком автобусе мы поедем обратно в Шотландию?».

Все знают, чем знаменито пресноводное озеро Лох-Несс, но некоторые вполне серьезно интересуются, в какое время суток местная знаменитость показывается из-под воды и кто приходит ее кормить, замечает "Моя Планета".

Удивительная местность в Северо-Западной Англии с фантастическим названием Озерный Край изобилует водоемами и живописными озерными ландшафтами. Поэтому крайне странно слышать вопрос: «А какие-то озера в Озерном Краю есть?».

Переместимся в Австралию. Ее местоположение на земном шаре до сих пор удивляет некоторых иностранцев, поэтому они иногда спрашивают, на всякий случай, где в Австралии находится север?

Туристы, впервые посетившие Большой Каньон в США, восхищенно интересуются: «Это дело рук человека?». Посетители Карлсбадских пещер — национальный парк в Нью-Мехико — игнорируют туристические проспекты, в которых содержится вся информация о достопримечательности, и пристают к гидам с вопросом «сколько всего пещер под землей?». На всякий случай: их 80. 

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