Змеи в пиритаской квартире: Спасательный департамент подтвердил, что их владелица жила в том же доме

На прошлой неделе на портале Rus.Postimees была опубликована статья о том, что одну из квартир в Пирита регулярно посещают экзотические змеи. Хозяйка квартиры, фигурировавшая в тексте под вымышленным именем Елена, подозревала, что рептилии уползли из квартиры соседки - Регины (имя тоже было изменено - прим. ред.). Регина наличие змей категорически отрицала, однако Rus.Postimees удалось установить ее причастность: номер телефона, с которого звонили в зоопарк, чтобы забрать одну из найденных в квартире Елены рептилий, принадлежал Регине. Тот факт, что владелица жила в том же доме, подтвердили и в Спасательном департаменте.

"В январе спасатели приезжали в этот дом на Падрику-теэ трижды, - рассказал пресс-секретарь Спасательного департамента Индрек Хирс. - В двух случаях змеи не были обнаружены, но 28 января удалось поймать в бутыль тайваньского полоза. Владелица змеи, которая живет в том же доме, должна была за ним прийти. Змея не представляет опасности, но вам стоит спросить у владелицы, почему ее питомец так часто уползает".

На наши запросы Регина не реагирует. Как сообщила Елена, 1 февраля соседка съехала с квартиры. Остается надеяться, что все ее животные покинули дом вместе с ней.