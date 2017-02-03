Спела и пошла плакать в туалет: такого исполнения гимна РФ спортсмены еще не слышали

«У меня есть знакомые в оргкомитете. Они спросили, могу ли я исполнить гимн России. Я ответила, что попробую. Мы репетировали за 1,5 часа до матча, и все было нормально – я слышала себя в наушниках. А во время церемонии в наушники не шло ничего! В таких условиях петь просто невозможно», – сказала она.

Девушка отметила, что конфуз произошел из-за технического сбоя, причем после выступления она так расстроилась, что пошла плакать в туалет, однако окружающим быстро удалось ее успокоить, пишет rus.tvnet.lv.

Новостные издания отмечают, что Кристина не является профессиональной певицей и берет уроки вокала у местного профессора, когда-то представлявшего Швецию на Евровидении.

Тем не менее, пользователи Сети бурно раскритиковали выступление девушки.

«Тот случай, когда поет она, а стыдно мне», «Как корова промычала, еще и в ноты не попадала», «Если бы она так пела на пробе, ее бы не пустили петь изначально. Шведы пакостят России, как хохлы», — такие комментарии оставляют пользователи Сети.

Стоит отметить, что сам матч закончился победой хозяев с результатом 3:4.