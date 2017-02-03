Житель Тарту спас мужчину, провалившегося под лед

Спасатели вытащили пострадавшего с помощью веревки. Спасенного 33-летнего мужчину передали работникам скорой помощи.
Спасатели напоминают: лед на поверхности водоемов еще слишком тонкий и передвигаться по нему небезопасно.
В субботу днем спасателям сообщили, что в Тарту в районе улицы Вяйке-Туру мужчина провалился под лед Эмайыги. Мужчине помог работник находящегося поблизости магазина: он бросил утопающему поддон, опираясь на который тот смог удержаться на кромке льда до прибытия спасателей.
Спасатели вытащили пострадавшего с помощью веревки. Спасенного 33-летнего мужчину передали работникам скорой помощи.
Спасатели напоминают: лед на поверхности водоемов еще слишком тонкий и передвигаться по нему небезопасно.
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