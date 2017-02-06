Для бизнесмена, который путешествует по миру на своем мотоцикле, слова полицейского стали неожиданностью. Однако в итоге полицейский смягчился и Круусоя отделался предупреждением, пишет Pärnu Postimeees.

С 19 января 2013 года эстонские водительские права отвечают нормам Европейского Союза и с их помощью можно спокойно путешествовать, как в странах ЕС, так и в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне.

Несмотря на то, что информация на правах указана только на эстонском языке, руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза заверяет, что благодаря единой системе нумерации, информация доступна и тем, кто эстонским языком не владеет.

Тем, кто хочет управлять транспортным средством за пределами этих стран, департамент выдает на основании Венской конвенции 1968 года международные права, которые действуют вместе с эстонскими правами.

При этом на сайте департамента упоминается, что международные права необходимы при поездке за рубеж (за исключением вышеперечисленных стран), но не говорится, в каких странах они действуют.

Круусоя, который после инцидента в Техасе, изучил этот вопрос, выяснил, что проблемы могут возникнуть в Южной Корее, Японии, США и Канаде, а также в африканских странах и Китае.