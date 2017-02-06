Одной заброшенной казармой в Тонди станет меньше

Принадлежащая концерну Pro Kapital Grupp фирма-девелопер AS Tondi Kvartal заключила договор со строительной кампанией Tarrest LT OÜ о перестройке заброшенной казармы в стильное жилое здание. Стоимость работ примерно 2,5 миллиона евро.

В доме будет 45 квартир в стиле лофт оригинальной поанировки и площадями от 30,5 до 66,7 квадратных метров. Интерьерами займутся дизайнеры Тармо Луйск и Андрес Рохтла. Строительные работы обещают начать в феврале. Период реконструкции рассчитан на год.

Председатель правления Pro Kapital Grupp Паоло Микелоцци отметил, что лофт-квартиры на Марси, 6 отлично дополнят разнообразную архитектуру жилого района Kristiine City: "Дух исторического здания и уникальный дизайн квартир уже вызвали живой интерес".