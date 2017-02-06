IBF вслед за WBC удалила из своего рейтинга боксера Александра Поветкина

В декабрьской версии рейтинга Александр занимал девятое место, в релизе по итогам января его имени уже нет.

Ранее Русский Витязь был исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). В табели о рангах двух других ведущих ассоциаций профессионального бокса - WBO и WBA - Поветкин не значился.

Напомним, что Александр в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, однако в день боя было объявлено, что допинг-проба россиянина дала положительный результат на запрещенное вещество остарин. В итоге Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел нетитульный бой с французом Жоанном Дюопа, пишет newsru.com.

Вскрытие контрольной пробы Александра подтвердило наличие допинга в его организме.

По словам промоутера Андрея Рябинского, альтернативные допинг-тесты, проведенные в лаборатории в швейцарской Лозанне, дали отрицательный результат. Чистыми оказались и пробы боксера от 15 ноября и 13 декабря.