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Эстония выделит на решение гуманитарного кризиса в Украине 400 000 евро1

BNS
BNS
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Эстония выделит на решение гуманитарного кризиса в Украине 400 000 евро, чтобы восстановить первичный ремонт жилья и снабжение питьевой водой, а также улучшить положение покинувших свои дома из-за кризиса людей, сообщил во вторник пресс-секретарь МИД. 

«Вооруженный конфликт в Восточной Украине, продолжающийся уже почти три года, катастрофически отразился на регионе, а недавний обстрел гражданских объектов и населения в Авдеевке привел к усилению гуманитарного кризиса. Это грубое нарушение международного гуманитарного права», - отметил глава МИД Свен Миксер.

«Из-за усиления военных действий в районе Авдеевки около 20 000 человек столкнулись с отсутствием воды, отопления и электричества в зимних условиях. Эстония совершает свой вклад в срочное улучшение положения населения», - сказал Миксер.

МИД выделит на решение гуманитарного кризиса в Украине 200 000 евро посредством Международного Красного Креста, и 200 000 евро посредством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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