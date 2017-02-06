«Вооруженный конфликт в Восточной Украине, продолжающийся уже почти три года, катастрофически отразился на регионе, а недавний обстрел гражданских объектов и населения в Авдеевке привел к усилению гуманитарного кризиса. Это грубое нарушение международного гуманитарного права», - отметил глава МИД Свен Миксер.

«Из-за усиления военных действий в районе Авдеевки около 20 000 человек столкнулись с отсутствием воды, отопления и электричества в зимних условиях. Эстония совершает свой вклад в срочное улучшение положения населения», - сказал Миксер.

МИД выделит на решение гуманитарного кризиса в Украине 200 000 евро посредством Международного Красного Креста, и 200 000 евро посредством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.