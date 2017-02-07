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Полиция безопасности задержала угрожавшего взорвать самолет в Таллиннском аэропорту

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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На прошлой неделе в четверг, 2 февраля, сотрудники Полиции безопасности задержали гражданина Эстонии, который подозревается в угрозах взорвать самолет в Таллиннском аэропорту в прошлом году 25 июля, сообщает Postimees

Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство Окружной прокуратуры задержать подозреваемого мужчину на восемь месяцев за серьезное нарушение общественного порядка.

Окружной прокурор Инна Омбер сказала, что подозреваемый дал признательные показания. Поскольку прокуратура занимается расследованием всех обстоятельств дела, сейчас не приводятся подробности произошедшего. 

Напомним, что 25 июля прошлого года в Таллиннский аэропорт и в Полицию безопасности (КаПо) позвонил мужчина, который представился членом ИГИЛ. Он заявил, что на этой неделе планирует взорвать самолет, который отправится из Таллинна в Германию. 

Мужчина говорил по-английски. Звонок был произведен с эстонского номера и с территории Эстонии. Сразу после звонка полиция усилила меры безопасности в столичном аэропорту. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвзрывугроза
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Сегодня ночью в Таллиннский аэропорт и в Полицию безопасности (КаПо) позвонил мужчина, который представился членом ИГИЛ. Он заявил, что на этой неделе планирует взорвать самолет, который отправится из Таллинна в Германию.  
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