Фото и видео: в Таллинне собаки впервые стали донорами крови

По словам главного врача ветеринарной клиники Хели Сяре, в Эстонии до сих пор нет банка крови домашних животных, хотя он крайне необходим. «Как и в случае с людьми, переливание крови часто бывает единственным шансом спасти жизнь домашнему питомцу. Например, в Финляндии уже с 2000 года действует добровольный банк крови домашних животных», - сказала Сяре.