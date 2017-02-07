Цахкна успокоил депутата EKRE: Рихо Террас - человек образованный

По словам Каскпейта, на сайте Сил обороны сообщается, что Рихо Террас с 1989 по 1993 год изучал историю в Тартуском университете, но в справке не указано, какое образование он в итоге получил, сообщает портал Rus.err.ee.

В ответ на письменное обращение депутата министр обороны Маргус Цахкна признал, что в старейшем вузе страны Рихо Террас действительно не доучился.

"Террас не получил в Тартуском университете ученую степень, поскольку до завершения обучения его как кадрового военного направили на учебу в университет вооруженных сил Германии. Это учебное заведение он окончил в 1998 году по специальности "государственные и общественные науки", - пояснил Маргус Цахкна.