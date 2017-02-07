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Приговор лишает его возможности принять участие в президентской кампании!

Суд признал Навального виновным по делу «Кировлеса»1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Ленинский районный суд Кирова огласил приговор оппозиционеру Алексею Навальному, снова признав его виновным в хищении более 10 000 кубометров леса у предприятия «Кировлес». Об этом судья Алексей Втюрин объявил в среду, 8 февраля, зачитывая приговор, передает NEWSru.

Навальный организовал хищение чужого имущества, «разработал преступный план по хищению чужого имущества».

Ранее гособвинение заявило, что вина Навального в растрате, которой государству был причинен ущерб, полностью доказана, при этом именно оппозиционер был организатором преступления. Прокурор считает, что оснований отправлять его в колонию нет, и попросил суд назначить условное наказание - пять лет - и штраф 500 000 рублей. Второго фигуранта дела - Петра Офицерова - прокурор попросил приговорить также к условному сроку, но на четыре года со штрафом в 500 000 рублей.

Как сообщило РИА «Новости», по случаю вынесения приговора полиция усилила меры безопасности у Ленинского суда Кирова. Здание патрулируют наряды полиции, рядом припаркованы три полицейских автозака.

При первом рассмотрении дела в 2013 году суд приговорил Навального к пяти годам колонии общего режима, экс-директора «Вятской лесной компании» Петра Офицерова как пособника к четырем годам, затем заменив им сроки на условные.

16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ на основании решения Европейского суда отменил обвинительный приговор и направил дело на повторное рассмотрение.

После повторного исследования материалов дела суд взял перерыв до 8 февраля для вынесения приговора.

Глава Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный неоднократно заявлял, что выдвинутое против него обвинение в хищении «абсолютно лживое, полностью сфабрикованное и имеет политические мотивы», и «суд не может это игнорировать».

Приговор по делу «Кировлеса» лишает Навального возможности принять участие в президентской кампании

Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила «Интерфаксу», что «согласно закону о выборах (президента) осужденный по тяжкой статье - а статья 160 Уголовного кодекса РФ является тяжкой - лишается права баллотироваться».

Согласно пункту 5.2 Федерального закона «О выборах президента»: не имеет права быть избранным президентом РФ граждане осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление, а также осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Таким образом, Навальный не сможет претендовать на президентское кресло в ближайшее десятилетие, если суд не снимет с него судимость, сказала Михайлова, добавив, что Конституция РФ позволяет избираться всем гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы. «То есть в данном случае возникает юридическая коллизия», - подытожила Михайлова.

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Очередное заседание по делу «Кировлеса», на которое суд решил доставить Алексея Навального и Петра Офицерова в принудительном порядке, вызвало больший ажиотаж, чем десять предыдущих. Навальный заявил, что будет баллотироваться в президенты, каким бы ни был приговор суда, передает корреспондент Русской службы Би-би-си Всеволод Бойко.
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