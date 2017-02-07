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Фото: в Таллинне машина столкнулась с автобусом

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

В центре Таллинна, на углу Пярнуского шоссе и бульвара Эстония столкнулись машина Honda и автобус.

ДТП произошло после 15 часов и какое-то время дорожное движение на месте происшествия было нарушено. 

По словам пресс-секретаря полиции, никто в ДТП не пострадал и водители смогли договориться между собой. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавтобусмашинастолкновениеталлинн
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