Таллиннская скорая помощь перешла на режим экономии

На прошлой неделе Адлас отправил на общий адрес электронной почты сотрудников скорой помощи письмо, в котором сообщил: "Основываясь на проведенном аудите аптек и на основании того, что из-за вирусных заболеваний количество вызовов и связанные с этим затраты на лекарства и медицинские расходные материалы значительно превысили выделенные для этого средства, мы вводим временные меры по экономии расходов".

Адлас сказал порталу ERR Uudised, комментируя ситуацию, что речь идет об обычном распоряжении, и у пациентов нет причин для беспокойства, так как экономия ни в коей мере не угрожает реагированию на вызовы или качеству лечения.