Водитель автобуса по странной причине оставил на остановке курившего мужчину

23 января мужчина курил на остановке Мыйзакюла и ожидал стоявший неподалеку автобус. В 16.45 водитель автобуса фирмы Automen завел мотор и уехал, не открыв мужчине двери, сообщает Sakala.

Удивленный таким поведением мужчина подумал, что водитель пьян и позвонил в полицию. Стражи правопорядка выяснили, что водитель был трезв.

Сам водитель автобуса объяснил свое поведение тем, что мужчина не подошел к транспорту и никак не дал понять, что он собирается ехать.

«Обычно пассажиры подходят к дверям автобуса, и тогда я им их открываю. В этот раз никого на остановке не было, только один мужчина курил около урны», - заявил водитель, добавив, что когда он завел автобус, то мужчина спокойно продолжал курить.

Водитель сожалеет о своем поступке и говорит, что не спал после этого инцидента всю ночь.