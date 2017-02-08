Спектакль Романа Виктюка

Спектакль поставлен в духе игрового мифологического студийного театра и основан на классическом античном сюжете, пересказанном Мариной Цветаевой, которую режиссер называет первой и единственной великой поэтессой.

Хор на сцене появляется и исчезает, играя разные роли. Этому хору передана роль Лика Федры (Дмитрий Бозин), роль Ипполита (Игорь Неведров), роль Судьбы (Иван Иванович). Тезей (Александр Дзюба) саркастически управляет мифическим процессом из-за пределов основной игровой площадки, играя на музыкальных инструментах.

Как и в древнегреческом театре, внимание зрителя здесь сосредоточено не на внешних эффектах, а на героях, которых играют мужчины. Фигуры актеров похожи на фрески Микеланджело, хор – часть легенды, ее атмосфера. По словам Виктюка, «Федра» – это полутанец, полупение, полугимнастика, полуэротика.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!