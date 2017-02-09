Хийе Ассер: наградив меня, Эстония сказала спасибо выбравшим путь интеграции русским

Работать в Тартускую Аннелиннаскую гимназию нынешний кавалер ордена Белой Звезды IV степени Хийе Ассер пришла в 1984-ом году — учителем эстонского языка как иностранного, а в начале девяностых ее школа стала пионером программы языкового погружения, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на «Актуальную камеру».

Как отмечает опытный педагог, тогда эта идея казалась опережающей свое время, но 10-15 лет спустя методику начали использовать по всей Эстонии.

"Успех нашей школы связан с тем, что этот смелый шаг был сделан очень своевременно и, что еще важнее, хватило терпения и опять-таки смелости держаться на этой линии все эти двадцать с лишним лет", - считает Ассер, которая на пост директора Аннелиннаской гимназии была назначена в 2008 году.