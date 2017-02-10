Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

15 февраля в таллиннском Музее А.Х. Таммсааре (ул. Койдула, 12А) состоится мероприятие «Книжные сезоны», на котором будут представлены новинки издательств «КПД» и «Aleksandra».

Глава «КПД» Валентина Кашина представит мемуары художника, переводчика, журналиста, педагога Геннадия Муравина (Финляндия) «Нецензурные истории эстонского книгоиздания советского времени», название которой говорит само за себя.

Директор «Aleksandra» Нелли Абашина-Мельц познакомит участников мероприятия с двумя новинками: впервые переведенным на русский романом лучшего эстонского писателя современности Андруса Кивиряхка «На краю вечности» (переводчик – Татьяна Верхоустинская) и «Хроника русской культурной и общественной жизни в Эстонии 1918-1940. Том I» (составитель – Татьяна Шор).

Начало мероприятия – в 17.00. Участие свободное, нужно только зарегистрироваться до 14 февраля по одному из контактных адресов модераторов: nellimelts@gmail.com или kpd@hot.ee.

А 21 февраля в 18.00 в таллиннском книжном магазине «Apollo» в центре Solaris состоится презентация первых двух томов восьмитомной эпопеи Калле Каспера «Буриданы», вышедших на русском языке в издательстве «Авенариус». По словам автор, «Буриданы» – семейный роман, действие которого происходит в течение всего XX века. Через судьбу четырех поколений семейства Буридан рассмотрены все ключевые события эпохи: революция 1905 года, Октябрьский переворот, Вторая мировая война, оттепель, застой, перестройка... Действие разворачивается в царской России, Эстонской Республике, Италии, Франции, Германии, в Таллинне эпохи ЭССР, в Париже начала XXI века и так далее. Среди персонажей – Николай II, Ленин, Сталин, Гитлер, Муссолини, Молотов с Риббентропом, Черчилль и многие другие.

В 2013 году «Буриданы» получили премию имени Таммсааре, которую мэрия Таллинна вручает раз в пять лет за достижения в жанре романа. На русский язык роман перевела жена писателя, талантливый прозаик Гоар Маркосян-Каспер. Увы, она эту книгу не увидит: Гоар Маркосян-Каспер скончалась в 2015 году.