Фото: смотрите, как выглядит самая дорогая квартира в Тарту

Четырехкомнатная квартира общей площадью 169 м2 находится в Тяхтвере на улице имени Анны Хаава в каменном доме, построенном в югендстиле в 1909 году по проекту первого эстонского архитектора и инженера-строителя Георга Хеллата (1870–1943).
Квартира расположена на двух этажах - на первом и в цокольном. На первом - прихожая, просторная гостиная, кухня-столовая, две спальни, ванная и гардеробная. В цокольном этаже находятся: каминный зал, туалет, хозяйственные помещения и сауна.
Kвартира в Тарту. Фото: KV.EE
Квартира обставлена со вкусом. В ней много подлинных, сохранившихся с начала прошлого века деталей: украшенные орнаментами печи и камины, застекленные двери и даже обои. Дух времени поддерживает и мебель.
Фото: KV.EE
В гостиной зеленые стены - тоже примета времени. Использованы и также характерные для югендстиля золотые оттенки.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
В помещениях цокольного этажа видны стены, сложенные и красного кирпича и природного камня, что придает интерьеру своеобразие и привлекательность.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
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