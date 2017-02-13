Фото: смотрите, как выглядит самая дорогая квартира в Тарту

Четырехкомнатная квартира общей площадью 169 м2 находится в Тяхтвере на улице имени Анны Хаава в каменном доме, построенном в югендстиле в 1909 году по проекту первого эстонского архитектора и инженера-строителя Георга Хеллата (1870–1943).

Квартира расположена на двух этажах - на первом и в цокольном. На первом - прихожая, просторная гостиная, кухня-столовая, две спальни, ванная и гардеробная. В цокольном этаже находятся: каминный зал, туалет, хозяйственные помещения и сауна.

Kвартира в Тарту. Фото: KV.EE

Квартира обставлена со вкусом. В ней много подлинных, сохранившихся с начала прошлого века деталей: украшенные орнаментами печи и камины, застекленные двери и даже обои. Дух времени поддерживает и мебель.

Фото: KV.EE

В гостиной зеленые стены - тоже примета времени. Использованы и также характерные для югендстиля золотые оттенки.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

В помещениях цокольного этажа видны стены, сложенные и красного кирпича и природного камня, что придает интерьеру своеобразие и привлекательность.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

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