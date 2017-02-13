People Fitness открывает в Эстонии первый спортивный клуб: расценки вас приятно удивят

По словам директора по маркетингу Саши Дембо, предприятие считает рынок Эстонии весьма перспективным, поскольку среди населения по-прежнему наблюдается рост популярности спорта и здорового образа жизни как хобби. «Конкуренция среди спортивных клубов остается напряженной, особенно в Таллинне, но цены по-прежнему довольно высоки. Мы стремимся обеспечить высокое качество и разнообразные возможности для занятий спортом по доступной цене. Мы доказали, что это возможно, и наши два спортивных клуба в Риге собрали впечатляющую клиентскую базу менее чем за год. В мае мы собираемся открыть спортивный клуб в Вильнюсе, а также в течение 2017 года ввести в эксплуатацию четыре клуба в других странах Европы», – сказала Дембо.

Тоомас Ыун, менеджер по коммерческим площадям в управляющей компании EfTEN Capital, которая является оператором торгового центра Mustika, рад, что сеть People Fitness решила открыть свой первый клуб в Эстонии именно в этом торговом центре. «В Эстонии, и в частности в Таллинне, не так уж много спортивных клубов, рядом с которыми можно бесплатно оставить автомобиль на удобной отапливаемой подземной стоянке, а после тренировки пройтись по магазинам или подкрепиться в том же торговом центре, где расположен клуб», - сказал Ыун.

В спортивном клубе People Fitness, открывающемся в торговом центре Mustika, есть тренажерный зал, оснащенный оборудованием всемирно известных брендов Life Fitness, Hammer Strength, Bosu и Tomahawk, а также зал для спиннинга, в котором будут проводиться в основном групповые тренировки по программам Les Mills и MyRide+. Всего за 19,95 евро в месяц клиенты получат доступ к высококачественному спортивному оборудованию. Клуб предлагает инновационную возможность прибегнуть к помощи «виртуального персонального тренера» у каждого тренажера, считав QR-код с тренажера при помощи мобильного приложения.

People Fitness – это сеть спортивных клубов с возможностями для силовых и групповых тренировок, начавшая деятельность в Латвии в 2016 году.