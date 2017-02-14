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Выпускники одной из гимназий Таллинна выразили недоверие директору школы

BNS
BNS
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Правление собрания выпускников Таллиннской гимназии Густава Адольфа (GAG) выступает против плана удвоить в ближайшие годы число учеников в школе и с сентября перевести первую и вторую школьную ступень в здание на улице Вана-Каламая и в этой связи выразило недоверие директору школу Хендрику Агуру.

По мнению выпускников, следует приостановить выполнение плана в нынешней форме и вновь обсудить план развития школы со свеми группами интереса, сообщили BNS в среду представители собрания выпускников.

Правление поддерживает обращение инициативной группы www.gag400.ee и приведенные в нем позиции. Обращение, выступающее против составленного городом Таллинном и директором школы плана, за две недели набрало около 900 подписей выпускников и родителей школы.

Председатель правления собрания выпускников Маргус Метс заявил, что решение, которое коснется многих семей, было принято без обсуждения со школьным коллективом и группами интереса. «Несоответствующее утвержденному плану развития решение о полном преображении GAG было принято городом и директором школы внезапно в июне 2016 года, когда остальных поставили перед фактом», - добавил он.

«Никакой широкой дискуссии или информирования, то есть включения не было до появления активного противостояния со стороны родителей и выпускников, - заявило правление. - В ситуации, где в утвержденном в 2014 году плане развития GAG 2015-2017 нет ни слова о расширении школы и потребности в этом, нельзя столь брутально игнорировать ожидания школьного коллектива. Если существует настойчивая и оправданная потребность в какой-либо мере увеличить число классов, городу стоит рассмотреть вариант передачи школе здания по адресу улица Кооли, 2, чтобы возник органичный школьный городок».

Правление собрания выпускников выразило недоверие инициатору плана расширения школы, директору Хендрику Агуру. По мнению Метса, выступления директора в защиту плана превратились в очернение противостоящих ему выпускников и родителей, чтобы противоречит историческим традициям, духу и принципам школы.

Правление считает, что следует сделать паузу в расширении школы, обсудить новый план развития школы при участии всех групп интереса и не принимать поспешные решения с необратимыми последствиями об использовании здания на улице Вана-Каламая в качестве части GAG.

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