Подборка: как сложились судьбы кумиров нашего детства

Дубль на стадионе "Парк де Пренс" в Париже оформил Анхель Ди Мария (18', 55'), а еще по разу отличились Юлиан Дракслер (40') и Эдинсон Кавани (72').

Последний раз "Барселону" унижали в Европе с таким счетом четыре года назад, когда каталонцам досталось в полуфинале Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии".

Однако на этот раз разница в счете должна была стать даже крупнее, ибо парижане превзошли "Барселону" во всех компонентах. С первой и до последней секунды матча игра шла в одни ворота.

"Это катастрофический вечер для нас. Ответственность за результат полностью лежит на мне, а не на игроках. Ведь эти же футболисты в другие дни одерживают победы", - цитирует наставника "Барселоны" Луиса Энрике издание Marca .

Победитель противостояния определится по итогам двух встреч. Ответная игра пройдет 8 марта в Барселоне.

Еще ни одной команде в истории еврокубков не удавалось отыграться со счета 0:4 после первого матча. Попыток сделать подобный камбек было 185.

В другой игре 1/8 финала Лиги чемпионов португальская "Бенфика" в Лиссабоне одержала победу над немецкой "Боруссией" из Дортмунда со счетом 1:0.

Победный мяч на 49-й минуте забил греческий нападающий Константинос Митроглу. На 58-й минуте форвард "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не смог реализовать пенальти.