Ух, как здорово: новая кухня за 200 евро!

Двадцать лет назад установленная в кухне темная мебель явно вышла из моды и нуждалась в замене, однако и мебель, и бытовая техника были в хорошем состоянии. К тому же хозяйка квартиры не планировала делать серьезный ремонт. Как женщина преобразила свою темную и немодную кухню?
Фото: HollandAvenueHome
После длительного изучения советов и рекомендаций в интернете она решила перекрасить кухонную мебель. Результат превзошел ожидания! Если раньше кухня напоминала темную берлогу, то сейчас она выглядит, как совершенно иное помещение!
Фото: HollandAvenueHome
Фото: HollandAvenueHome
Понятно, что сейчас зеленый цвет в тренде, но всем домашним такое цветовое решение нравится вне его зависимости от моды. А что будет, когда он им надоест? Пока это хозяйку квартиры не тревожит.
Фото: HollandAvenueHome
Остальные фотографии находятся ЗДЕСЬ!