Ух, как здорово: новая кухня за 200 евро!

Двадцать лет назад установленная в кухне темная мебель явно вышла из моды и нуждалась в замене, однако и мебель, и бытовая техника были в хорошем состоянии. К тому же хозяйка квартиры не планировала делать серьезный ремонт. Как женщина преобразила свою темную и немодную кухню?

Фото: HollandAvenueHome

После длительного изучения советов и рекомендаций в интернете она решила перекрасить кухонную мебель. Результат превзошел ожидания! Если раньше кухня напоминала темную берлогу, то сейчас она выглядит, как совершенно иное помещение!

Фото: HollandAvenueHome

Фото: HollandAvenueHome

Понятно, что сейчас зеленый цвет в тренде, но всем домашним такое цветовое решение нравится вне его зависимости от моды. А что будет, когда он им надоест? Пока это хозяйку квартиры не тревожит.

Фото: HollandAvenueHome

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