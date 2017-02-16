Штучки-дрючки для вашей лестницы

В английском языке есть популярное словосочетание - stairs basket или step basket, что означает - корзина для лестницы или для ступенек. Портал Kodu считает, ссылаясь на Popsugar, что это явление уже не новое, но вновь сильно набирающее популярность.

Это - вроде бы обычная корзинка, но необычной формы, повторяющей ступеньки. Она может быть не только плетеной, но и тканой. Такую корзинку вроде как удобно ставить на лесницу и заполнять всякими необходимыми мелочами. Правда, лестница должна быть такой ширины, чтобы корзинка не мешала проходить мимо нее и не попадала под ноги бегущим детями или пожилым людям. Так ведь и ноги переломать недолго!

А если таких корзинок поставить несколько, как, например, советует Pinterest.com, то они будут мешать не только передвижению, но и удлиннят процесс уборки. Хотя это - сугубо наше мнение.