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Штучки-дрючки для вашей лестницы

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Лестница занимает довольно много места в частном доме. Поэтому дизайнеры без конца придумывают, как использовать пространство под ней. А вот что-то новенькое!  

В английском языке есть популярное словосочетание - stairs basket или step basket, что означает - корзина для лестницы или для ступенек. Портал Kodu считает, ссылаясь на Popsugar, что это явление уже не новое, но вновь сильно набирающее популярность.  

Это - вроде бы обычная корзинка, но необычной формы, повторяющей ступеньки. Она может быть не только плетеной, но и тканой. Такую корзинку вроде как удобно ставить на лесницу и заполнять всякими необходимыми мелочами. Правда, лестница должна быть такой ширины, чтобы корзинка не мешала проходить мимо нее и не попадала под ноги бегущим детями или пожилым людям. Так ведь и ноги переломать недолго!

А если таких корзинок поставить несколько, как, например, советует Pinterest.com, то они будут мешать не только передвижению, но и удлиннят процесс уборки. Хотя это - сугубо наше мнение. 

Фото: www.ballarddesigns.com

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАbasketstairsкорзиналестницамнениемногоногипопулярность
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