Внезапно: Россия отменила введенный недавно запрет на импорт эстонских продуктов

Несколько дней назад Россия исключила из списка фирм, которым разрешен импорт в Россию 500 предприятий по всей Европе. Под запрет подпали большинство эстонских фирм. Эту меру в Россельхознадзоре объяснили тем, что исключенные из списка предприятия не экспортировали в Россию продукты на протяжении трех последних лет и потому нет гарантий, что их деятельность соответствует российским требованиям.

Постановление так или иначе затронуло все предприятия пищевой промышленности в Евросоюзе.

Однако теперь Россия отменила постановление и восстановила прежний список предприятий, имеющих допуск на экспорт в Россию.

Со списком имеющих разрешение на экспорт эстонских предприятий можно ознакомиться здесь.