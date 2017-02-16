Смотрите фото: как правильно оформить и обставить детскую комнату

Ремонт или проектирование детской комнаты – серьезный процесс, как ни парадоксально это звучит. Ведь хорошие заботливые родители должны вовремя продумать каждый его этап, начиная от укладки напольного покрытия и грунтовки стен и заканчивая подбором текстиля, света и декора.

Фото: homester.com.ua

Тем не менее, многие из нас продолжают совершать одни и те же ошибки, когда дело касается вопроса гармоничного оформления комнаты малыша или ребенка постарше.

Сайт об интерьере Homester.com.ua не мог оставить без ответов вопросы о том, как и чем лучше наполнить помещение детской и чего не следует в нем делать. Пусть ваш ребенок растет и развивается в красивой, функциональной и комфортной комнате.

Фото: homester.com.ua

Давайте рассмотрим самые распространенные огрехи в организации детских комнат и пути их решения: переходим по ССЫЛКЕ и смотрим массу красивых фото и читаем полезные советы.