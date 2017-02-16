Президент Молдавии пообещал закрыть бюро НАТО, если оно откроется в стране

Правительство «поторопилось подписать соглашение», и по закону офис НАТО уже сейчас может быть открыт на территории Молдавии, но важен нейтралитет республики, сказал молдавский лидер в интервью программе «Мнение» на телеканале «Россия-24». «Нам не нужны офисы ОДКБ и НАТО», - отметил президент, уточнив, что в правительстве понимают, что будет наложено вето главы государства, и по этой причине не настаивают на быстром открытии офиса НАТО.

Как отметил Додон, он предупредил правительство, что если они поторопятся и все-таки откроют офис НАТО в этом году, то «мы его после проведения парламентских выборов закроем». «Поэтому зачем открывать и потом убегать отсюда?» - задал риторический вопрос молдавский лидер.

«Это провокация. Это явная провокация. Потому что то сотрудничество, которое было с НАТО, - это и хорошие проекты. Например, они помогли справиться с какими-то пестицидами. Так давайте продолжать и в этом русле, без офиса НАТО», - призвал президент. Речь идет о проекте ликвидации склада с пестицидами в поселке Буджак Комратского района, который был реализован по программе НАТО и завершился в декабре прошлого года. Все пестициды, представлявшие серьезную опасность для экологии, были вывезены в Польшу, где есть специальный могильник для утилизации. Средства на ликвидацию хранилища выделил Евросоюз.

По словам Додона, заинтересованные силы спешат открыть офис НАТО «специально для того, чтобы спровоцировать наших партнеров с левого берега». «Я могу их понять. Я начал с ними переговоры», - отметил Додон, уточнив, что партнеры предупреждают - после открытия офиса НАТО обсуждение зайдет в тупик.

Президент Молдавии подчеркнул, что во время визита в Брюссель в начале февраля для него «было принципиально встретиться с руководством НАТО, чтобы они узнали принципиальную позицию президента республики».

В конце ноября прошлого года премьер-министр Молдавии Павел Филип и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Документ позже ратифицировал парламент республики.

Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике действует информационный центр альянса. Бюро связи НАТО правительство планировало открыть весной в Кишиневе.

В интервью программе «Мнение» Игорь Додон напомнил, что статус нейтралитета закреплен в Конституции страны. «Кроме этого, я вышел в сентябре с инициативой и предложил НАТО, чтобы мы вместе подписали определенную декларацию, что НАТО признает нейтралитет Республики Молдова», - сказал президент, добавив, что Кишиневу нужно закрепить этот статус документально.

Напомним, Игорь Додон, победивший на президентских выборах в середине ноября, считался пророссийским кандидатом, его главная соперница Майя Санду, напротив, отстаивала европейскую ориентацию Молдавии. После вступления в должность в конце декабря новый президент Молдавии первым делом освятил свою резиденцию и распорядился снять с нее флаг ЕС. Выступая в январе в Москве, куда Додон приезжал с официальным визитом, президент осудил соглашение, которое Молдавия подписала с ЕС в 2014 году. Он заявил, что новое правительство может отменить его после парламентских выборов 2018 года.