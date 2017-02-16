Пятница, 17. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Президент Молдавии пообещал закрыть бюро НАТО, если оно откроется в стране

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что если бюро НАТО будет открыто в Кишиневе в этом году, то в 2018-м, после проведения парламентских выборов, его закроют, пишет NEWSru.

Правительство «поторопилось подписать соглашение», и по закону офис НАТО уже сейчас может быть открыт на территории Молдавии, но важен нейтралитет республики, сказал молдавский лидер в интервью программе «Мнение» на телеканале «Россия-24». «Нам не нужны офисы ОДКБ и НАТО», - отметил президент, уточнив, что в правительстве понимают, что будет наложено вето главы государства, и по этой причине не настаивают на быстром открытии офиса НАТО.

Как отметил Додон, он предупредил правительство, что если они поторопятся и все-таки откроют офис НАТО в этом году, то «мы его после проведения парламентских выборов закроем». «Поэтому зачем открывать и потом убегать отсюда?» - задал риторический вопрос молдавский лидер.

«Это провокация. Это явная провокация. Потому что то сотрудничество, которое было с НАТО, - это и хорошие проекты. Например, они помогли справиться с какими-то пестицидами. Так давайте продолжать и в этом русле, без офиса НАТО», - призвал президент. Речь идет о проекте ликвидации склада с пестицидами в поселке Буджак Комратского района, который был реализован по программе НАТО и завершился в декабре прошлого года. Все пестициды, представлявшие серьезную опасность для экологии, были вывезены в Польшу, где есть специальный могильник для утилизации. Средства на ликвидацию хранилища выделил Евросоюз.

По словам Додона, заинтересованные силы спешат открыть офис НАТО «специально для того, чтобы спровоцировать наших партнеров с левого берега». «Я могу их понять. Я начал с ними переговоры», - отметил Додон, уточнив, что партнеры предупреждают - после открытия офиса НАТО обсуждение зайдет в тупик.

Президент Молдавии подчеркнул, что во время визита в Брюссель в начале февраля для него «было принципиально встретиться с руководством НАТО, чтобы они узнали принципиальную позицию президента республики».

В конце ноября прошлого года премьер-министр Молдавии Павел Филип и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Документ позже ратифицировал парламент республики.

Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике действует информационный центр альянса. Бюро связи НАТО правительство планировало открыть весной в Кишиневе.

В интервью программе «Мнение» Игорь Додон напомнил, что статус нейтралитета закреплен в Конституции страны. «Кроме этого, я вышел в сентябре с инициативой и предложил НАТО, чтобы мы вместе подписали определенную декларацию, что НАТО признает нейтралитет Республики Молдова», - сказал президент, добавив, что Кишиневу нужно закрепить этот статус документально.

Напомним, Игорь Додон, победивший на президентских выборах в середине ноября, считался пророссийским кандидатом, его главная соперница Майя Санду, напротив, отстаивала европейскую ориентацию Молдавии. После вступления в должность в конце декабря новый президент Молдавии первым делом освятил свою резиденцию и распорядился снять с нее флаг ЕС. Выступая в январе в Москве, куда Додон приезжал с официальным визитом, президент осудил соглашение, которое Молдавия подписала с ЕС в 2014 году. Он заявил, что новое правительство может отменить его после парламентских выборов 2018 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАИгорь Додонмолдавиянатоновое правительствоофис
По теме
НАТО усилит присутствие сил альянса в Черном море и будет сочетать диалог с РФ с

НАТО усилит присутствие сил альянса в Черном море и будет сочетать диалог с РФ с "надежным сдерживанием" 10

НАТО усилит присутствие военного контингента альянса в Черном море, но оно будет носить оборонительный характер. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 16 февраля, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Путин обвинил НАТО в провокации России

Путин обвинил НАТО в провокации России 6

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО своими действиями постоянно провоцирует Россию и пытается втянуть в конфронтацию, передает ТАСС. Мэттис: США могут сократить объем помощи своим союзникам по НАТО

Мэттис: США могут сократить объем помощи своим союзникам по НАТО 4

Соединенные Штаты "уменьшат свои обязательства" по отношению к НАТО, если партнеры не увеличат свои расходы на союз. Генсек НАТО заявил о причастности России к кибератакам против стран альянса

Генсек НАТО заявил о причастности России к кибератакам против стран альянса 6

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия стоит за кибератаками против стран альянса, передает ТАСС.
ЕЩЁ
limon.ee
krasotka.ee
студия postimees
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
15:45
Тарзан дал интимный совет Джигурде
15:43
Запеченный авокадо с вялеными томатами. Очень просто, вкусно и оригинально! (видео)
15:43
Президент Молдавии пообещал закрыть бюро НАТО, если оно откроется в стране
15:38
В Кремле назвали ерундой утверждения о «рекомендации» СМИ меньше писать о Трампе
15:32
Эксперты: Прибалтика – отличный полигон для контроля над вооружениями
15:30
Создателя передачи «Жди меня» экстренно госпитализировали
15:18
Новость: купил квартиру, подписал договор с оператором и подставляй карман!
15:17
Видео: самолет с хоккеистами клуба КХЛ выкатился в поле при взлете из Риги
15:17
Видео: в Норвегии участок трассы по случайности засыпало кишками
15:15
Фото: российская порноактриса предложила Путину заняться экспортом проституток
15:09
Канцлер права: дополнительный рост акциза на алкоголь - противозаконен
15:07
Узнайте, какие признаки выдают хорошую школу
15:00
Галерея: так выглядит весенняя мода для красоток и красавцев от Stockmann
14:54
Совет Больничной кассы не хочет повышать медикам зарплату без коллективного договора
14:50
Смотрите фото: как правильно оформить и обставить детскую комнату
14:50
Пеэт Пыдер: нет Эстонии без Нарвы и Нарвы без Нарва-Йыэсуу
14:45
Картина дня: новая должность Марины Кальюранд, экстренная пресс-конференция Трампа и инцидент в Maxima
14:44
Какие знаки Зодиака сексуально совместимы
14:42
Захарченко заявил о готовности освободить оккупированные районы Донбасса военным путем (2)
14:33
На что следует обратить внимание перед подписанием договора о купле-продаже квартиры
Все новости
LimonЦеликом
Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему!

Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему!

Керсти Кальюлайд устроила переполох в таллиннском театре!?

Керсти Кальюлайд устроила переполох в таллиннском театре!?

Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения

Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения

15:45
Тарзан дал интимный совет Джигурде
15:30
Создателя передачи «Жди меня» экстренно госпитализировали
15:15
Фото: российская порноактриса предложила Путину заняться экспортом проституток
14:44
Какие знаки Зодиака сексуально совместимы
KrasotkaЦеликом
Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

15:43
Запеченный авокадо с вялеными томатами. Очень просто, вкусно и оригинально! (видео)
15:07
Узнайте, какие признаки выдают хорошую школу
15:00
Галерея: так выглядит весенняя мода для красоток и красавцев от Stockmann
14:00
20 вещей, которые лучше, чем секс
SportsЦеликом
Видео: самолет с хоккеистами клуба КХЛ выкатился в поле при взлете из Риги

Видео: самолет с хоккеистами клуба КХЛ выкатился в поле при взлете из Риги

Фото и видео: Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала

Фото и видео: Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала

Фильм Би-би-си о футбольных хулиганах шокировал представителей посольства РФ в Британии

Фильм Би-би-си о футбольных хулиганах шокировал представителей посольства РФ в Британии

16. фев
Галерея: в Эстонию прибыла сборная Норвегии во главе с Марит Бьорген
ВпрокЦеликом
Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

Вопрос юристу: где найти управу на соседей?

Вопрос юристу: где найти управу на соседей?

Спорим, вы не догадываетесь, на что способен обычный кетчуп?

Спорим, вы не догадываетесь, на что способен обычный кетчуп?

16. фев
Поезд Тарту - Таллинн задерживается почти на час
Погода
В субботу в Эстонии будет относительно тепло, но ветрено

В субботу в Эстонии будет относительно тепло, но ветрено

Видимость ограничивает плотный туман

Видимость ограничивает плотный туман

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Полиция просит помощи в поисках 76-лентего Валентина

Полиция просит помощи в поисках 76-лентего Валентина

Фото и видео: в Таллинне ехавшая на вызов машина полиции попала в аварию

Фото и видео: в Таллинне ехавшая на вызов машина полиции попала в аварию

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
МуПо может получить право применять силу в отношении зайцев и надевать на них наручники

МуПо может получить право применять силу в отношении зайцев и надевать на них наручники (1)

Необычная история: эстонская девушка перешла в русскую школу, чтобы выучить русский язык

Необычная история: эстонская девушка перешла в русскую школу, чтобы выучить русский язык (1)

Культура
Что 13-18–летним нужно в театре?

Что 13-18–летним нужно в театре?

Оперная певица из Милана Марина Морозова выступит в любимом Таллинне!

Оперная певица из Милана Марина Морозова выступит в любимом Таллинне!

Самые читаемые
Экстренная пресс-конференция в Белом доме: Дональд Трамп сорвался с цепи(12)
Поведение кассира Maxima вызвало волну негодования в соцсетях(5)
Порошенко сообщил, как именно Украина вернет Донбасс(6)
Почему Дональд Трамп неожиданно стал врагом России(12)
Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете принимать душ дольше двух дней
Топ комментариев
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(63)
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(51)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(41)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(36)
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка(29)
Bалюта
USD
0,939 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 16.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees