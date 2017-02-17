Суббота, 18. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Должников будут штрафовать со дня

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По новому закону, который начнет действовать с 2018 года, уменьшится пеня за просрочку платежа собственником квартиры в квартирное товарищество. Зато исчезнет и пункт, по которому штрафы могли быть назначены только с начала следующего за неоплаченным месяца.

«По действующему Закону о квартирном товариществе с провинившегося собственника за неуплату по счетам квартирного товарищества  взимается 0,07% в день от суммы долга начиная с первого дня следующего месяца. За год набегало 25,55%», - сказал заведующий юридическим отделом Союза квартирных товариществ Урмас Марди. В новом законе  процентная ставка штрафа будет установлена ​​в соответствии с Обязательственно-правовым законом  - 0,022%.

Хотя по сравнению с действующим законодательством размер пени, которую товарищество могло получать с должников, уменьшится, но так как исчезнет правило про первый день следующего месяца, товарищество сможет начислять штрафы уже с первого дня просрочки платежа.

«Закон предусматривает и большую процентную ставку пени, но на это требуется согласие собственника квартиры. В Уставе товарищества такие детали отражать не обязательно», - объяснил Марди.  

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