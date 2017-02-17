Российский оппозиционер получил политическое убежище в Финляндии

Попов поулучил вид на жительство на 4 года, вероятно, на основании второстепенной защиты. Она предоставляется на временной основе тем лицам, которые могут по возвращении на родину подвергнуться преследованиям.

Напомним, что Попов, запросивший убежища в Финляндии в марте 2016 года, настаивал на том, что в России его преследуют по политическим мотивам.

Попов переехал в Финляндию в 2015 году. Через несколько месяцев после этого российские власти возбудили против него уголовное дело и заочно арестовали.

Тогда же в 2015 Россия потребовала выдачи Попова для судебного разбирательства по делу о сделках с недвижимостью. Попов отрицает все обвинения и считает, что является жертвой политических гонений.

По данным статистики Иммиграционного ведомства, в 2016 году 194 россиянина получили отрицательное решение о предоставлении убежища в Финляндии, а 61 - положительное.