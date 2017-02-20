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Видео: Жириновский вновь пригрозил стереть Балтийские страны с лица земли12

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Российский политик Владимир Жириновский последователен в своих убеждениях. Позавчера в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" Жириновский повторил старую мантру: в случае конфликта с Россией от Балтийских стран ничего не останется. Кроме того, он поделился своим видением эстонской истории и политической географии.

В передаче Соловьева, вышедшей в прямом эфире на канале "Россия 1", речь шла о Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и о будущем Евросоюза. Среди участников передачи была и представляющая Эстонию европарламентарий Яна Тоом. Первым слово предоставили лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Известный своими агрессивными выпадами политик не стал зря тратить время и после небольшого вступления заявил, что в случае конфликта Россия нанесет по Балтийским странам и находящимся в них силам НАТО превентивный удар - да так, что от Балтики ничего не останется.

"Вы, вы, прибалты, - вскричал политик, ткнув пальцем в сторону Тоом, - вам нужны НАТОвские войска? Заводите! Сотни тысяч. И все будет уничтожено, имейте в виду. Мы нанесем превентивный удар по всем НАТОвским войскам у нас на границе. Если они стоят на территории Прибалтики, вас не будет! Не потому, что мы вас ненавидим,  а потому, что войска [НАТО] стоят на наших границах!"

Жириновский пригрозил неким новым оружием, которому европейская противоракетная система - не помеха. Напомним, что ранее политик грозил отправить жителей Балтийских стран на тот свет с помощью ядерного удара. Так, летом 2014 года он сказал в интервью телеканалу "Россия 24", что Москве не остается ничего другого, как нанести ядерный удар по находящимся в Балтийских странах и в Польше базам НАТО.

Скандальный политик также дал понять, что по меньшей мере половина Эстонии должна принадлежать России: "Эстония - это Таллинн и Пярну. Все остальное - это русские. Нарва - это что? Это вы, эстонцы? Тарту - это русский город Юрьев! Вы что все на чужой земле сидите?"

Здесь стоит упомянуть о том, что еще в 2003 году на встрече с избирателями в Ивангороде Жириновский заявил местным жителям, что ЛДПР будет добиваться изменения существующей границы между Эстонией и Россией, добавив, что Нарву и Тарту необходимо отобрать у Эстонии.

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Депутат Европарламента Яна Тоом приняла 19 февраля участие в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», ответив в том числе и на согласие председателя ЛДПР Владимира Жириновского баллотироваться в президенты Эстонии. «С учетом того, что там население — миллион 300 тысяч, из них 300 тысяч – это члены ЛДПР, русскоязычное население. Вы же согласны», — пояснил он.
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