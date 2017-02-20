До и после: военный бункер превращен в жилой дом. Смотрим фото и видео

После окончания войны это пристанище стало необитаемым, пока его не заметила леди по имени Элизабет Страттон в списке продаваемых объектов одного из британских агентств по недвижимости Miller&Son.

Элизабет приобрела бункер за 275 000 фунтов стерлингов. В следующие пять лет она вложила еще 100 000 фунтов, чтобы превратить его в жилое помещение. Получился подземный коттедж с тремя спальнями.

Фото: dailymail.co.uk

Элизабет рассказала, почему она захотела жить именно здесь: «Это магический замок. Это словно другой конец мира, это живая история. Вначале я переживала и думала, во что я ввязалась, но теперь знаю, это лучшее место на земле».

В доме 3 комнаты, две ванные и большая гостиная. Поскольку в доме нет окон, в потолке проделаны солнечные трубы для обеспечения дома естественным светом.

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